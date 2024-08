Flughafen Wien AG: Mehr Gewinn im 1. Halbjahr 2024

Wie das Unternehmen heute mitteilte, wurde mit 18,7 Mio. Gästen in der Gruppe im Jahresvergleich ein Plus von 10,1% verzeichnet. Der Umsatz legte um 14,1% auf 488,4 Mio. EUR zu, das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verbesserte sich um 15,5% auf 204,9 Mio. EUR und beim Betriebsergebnis (Ebit) ging es um 23,2% auf 138,7 Mio. EUR bergauf.

Zu den Passagierzahlen sagte Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG: „Wir fliegen von Rekord zu Rekord: Schon das erste Halbjahr entwickelte sich mit Passagierzuwächsen von 7,9% in Wien und 10,1% in der Gruppe sehr gut, aber der Sommerreiseverkehr hebt nun richtig ab. Mit über 3,3 Mio. Fluggästen verzeichneten wir den stärksten Monat aller Zeiten - das sind 5% mehr Reisende als vor der Pandemie. Am 26. Juli haben wir zudem mit 115.989 Passagieren einen neuen Tageshöchstwert aufgestellt."

Ausblick & neue Projekte

Die verbleibenden Monate im Jahr 2024 werden laut Flughafen-Management weiteren Aufschwung bringen: Für den Standort Wien werden nun im Gesamtjahr 2024 mehr als 30 Mio. Reisende und für die Flughafen-Wien-Gruppe (inkl. Beteiligungen) mehr als 39 Mio. Reisende erwartet. Entsprechend positiv fällt der Ausblick aus. "Die Finanz-Guidance geht von einem Umsatz von über einer Mrd. EUR, einem Ebitda von über 400 Mio. EUR und einem Periodenergebnis von über 220 Mio. EUR aus", so der börsennotierte Airport.

Bezüglich neuer Projekte und Investitionen teilte Flughafenvorstand Günther Ofner folgendes mit: "Der Bau der Terminal-Süderweiterung läuft auf Hochtouren, bereits im September beginnt der Bau des neuen Hotels am Flughafen. Ab Ende August steht am Airport auch für alle Kunden eine E-Schnellladestation mit 350 KW zu günstigen Konditionen zur Verfügung, diese wird auch Sonnenstrom aus der eigenen Photovoltaik-Stromproduktion verwenden." Julian Jäger ergänzt dazu: "Mit der neuen Terminal-Süderweiterung vollziehen wir nun den nächsten Qualitätssprung in die Top-Liga der internationalen Flughäfen. Auf rund 70.000 Quadratmeter schaffen wir für unsere Reisenden mehr Aufenthalts-, Gastronomie- und Shoppingflächen sowie neue Lounges und zusätzliche Sicherheitskontrollen. Die Bauarbeiten laufen auf Hochtouren, und wir freuen uns darauf, die Erweiterung 2027 in Betrieb zu nehmen." (APA / red)