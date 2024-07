Thailand verlängert Visumgültigkeit

Seit dem 15. Juli 2024 dürfen sich Reisende aus Österreich und anderen Ländern, die zur visumfreien Einreise berechtigt sind, 60 Tage im Land aufhalten. Die neue Regelung gilt sowohl für touristische Aufenthalte als auch für Geschäftsreisen.

Langzeitvisum für sechs Monate

Darüber hinaus wird ein neues Langzeitvisum eingeführt, das so genannte Destination Thailand Visa (DTV). Die Aufenthaltserlaubnis gilt für 180 Tage. Das DTV ist eine ausgezeichnete Option für Freiberufler oder digitale Nomaden. Auch Reisende, die an besonderen Veranstaltungen wie Musikfestivals, thailändischen Kochkursen, Muay Thai-Training oder Seminaren teilnehmen möchten, oder die medizinischen Behandlungen gebucht haben und ihren Aufenthalt in Thailand verlängern wollen, profitieren von dem neuen Langzeitvisum DTV. Das Visum ist für fünf Jahre gültig und kostet einmalig 10.000 Thai Baht. Das entspricht – Stand heute - ca. 255 EUR. (red)