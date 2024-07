AKI Family Resort Plose eröffnet im November

Am 21. November wird das Haus seine Türen in unmittelbarer Nähe des familienfreundlichen Wander- und Skigebiets Brixen/Plose in Südtirol eröffnen. Wie in den anderen Häusern der Adler-Gruppe ziehen sich Nachhaltigkeit und Naturnähe auch durch das Konzept des neuen auf Familien spezialisierten Hotels. Das beginnt bereits bei der Architektur: Das Haus mit seinen 70 Suiten mit mindestens je zwei Räumen wurde in die umliegenden Wiesen und Wälder eingebettet. Begrünte Dächer außen, hochwertige Naturmaterialien innen, schaffen "spielerisch Geborgenheit." Das Design ist von Fichtenholz, Eichenböden und Naturstein geprägt - kombiniert mit gezielten Farbtupfer. Der von Adler bekannte Maßstab, der Luxus mit unkomplizierter Leichtigkeit verbindet, ist dabei vollkommen auf die Bedürfnisse von Familien zugeschnitten. So sind die drei verschiedenen Suiten-Kategorien nicht nur Unterkunft, sondern ein richtiges Urlaubszuhause. Jegliche Baby- und Kinderbedarfsartikel sind vorhanden, Kuschelhöhlen und Schmuseecken inklusive.

Naturnahes Ferienprogramm

Was einen Familienurlaub erst so richtig einzigartig macht, sind die unvergesslichen Erlebnisse. Für diese sorgt zum Beispiel der AKI Kids Club mit seinem abwechslungsreichen Programm für die Kleinen. Immer dabei: AKI, das beliebte Maskottchen. Entdeckungstouren in den Wald, Expeditionen in die Umgebung - kreativ und in Bewegung wird ganz nebenbei sinnvolles Wissen vermittelt. Die Kinderbetreuung, in der schon die Allerkleinsten gut aufgehoben sind, findet täglich von 09.00 bis 21.00 Uhr statt. Es gibt genug Platz zum Austoben und Erleben mit zahlreichen Outdoor-Highlights, von der Spielscheune, über den Ententeich mit Floß, einen Abenteuerspielplatz bis hin zum kleinen Streichelzoo. Freiraum für Spiel, Spaß und Lernen gewährt auch der Innenbereich mit Spielecke für die gesamte Familie, Basteltischen, Aktionsspielen, einer Holzwerkstatt, einem Malatelier, Turnhalle, Theater und Kino. Für Jugendliche steht eine eigene Teenie-Lounge zur Verfügung, in der sie Ping Pong, Tischfußball, Airhockey und vieles mehr erleben können. Ein Bike-, Ski- sowie ein Outdoor-Verleih mit Kinderwägen, Buggys und Tragerucksäcken, der Shuttleservice und eine hoteleigene Kinderskipiste ergänzen den Service.

Entspannen & genießen

Besondere Expertise hat Familie Sanoner mit den Adler Spa Resorts & Lodges im WellnessBereich erlangt. Deshalb wird es auch im AKI Family Resort Plose einen umfassenden Wellnessbereich inklusive Familienspa aber auch im Adults-only-Bereich, geben.

Auch die im Aufenthaltspreis enthaltene AKI Verwöhnpension ist darauf ausgelegt, dass sich Familien vollkommen zurücklehnen und genießen können. Ernährung spielt beim Heranwachsen eine sehr wichtige Rolle, weshalb auf ein gehobenes Speisenniveau bei Frühstück, Mittagessen, Abendessen und Snacks geachtet wird. Um dabei auch wirklich allen Familienmitgliedern gerecht zu werden, ist eine Mischung aus servierten Speisen und Buffet geplant.

Weitere Informationen unter: www.aki-plose.com (red)