Sandals Resorts International (SRI) feiert das 15-jährige Bestehen der Sandals Foundation - der philanthropisch ausgerichtete Arm des Unternehmens - mit einer neuen, einjährigen Kampagne namens „Empower 15“. Im Rahmen dieser Initiative nutzt das Projekt „The Power of 15“ die Kraft der Sonne, um karibische Schulen mit nachhaltiger Solarenergie zu versorgen. Dadurch kann eine kontinuierliche Stromversorgung für das digitale Lernen auf den Inseln gewährleistet werden.

„Der Zugriff auf eine zuverlässige und kosteneffiziente Energiequelle verschafft den Kindern auf den karibischen Inseln einen enormen Vorteil“, so Heidi Clarke, Executive Director der Sandals Foundation. „Energie ist heutzutage eine entscheidende Ressource, die über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Wir feiern und bauen auf die Erfahrung aus unserer 15-jährigen Arbeit zur Unterstützung karibischer Gemeinden in Verbindung mit einer Spendeninitiative: Bereits ein Beitrag in Höhe von 15 USD unterstützt Schulen und verringert den CO2-Fußabdruck dank erneuerbarer Energiequellen.“

Unterstützung der Initiative

Zum Auftakt der Kampagne und als Hommage an den Caribbean Heritage Month steuert Sandals Resorts im Juni 2024 für jede Spende von 15 USD oder mehr an die Sandals Foundation weitere 15 USD zum Projekt The Power of 15 bei. Gäste der Sandals Resorts und Beaches Resorts können zudem das ganze Jahr über während ihres Karibikurlaubs die Sandals Foundation unterstützen, indem sie an Angeboten wie beispielsweise „Pack for a Purpose“, „Reading Road Trips“ oder saisonalen Meeresschildkrötenbeobachtungen teilnehmen.

Über die Sandals Foundation

Seit der Gründung im Jahr 2009 setzt sich die Sandals Foundation für Menschen und Gemeinden in der Karibik ein. Mit der Unterstützung von 33.000 Freiwilligen hat sie seitdem mehr als 1,5 Mio. Menschen in der Karibik geholfen. Sämtliche Verwaltungskosten der Sandals Foundation werden von Sandals Resorts International getragen. Entsprechend fließt jeder gespendete Cent zu 100% direkt in die Stiftungsinitiativen, die stets auf den drei Grundpfeilern Gemeinschaft, Bildung und Umwelt basieren.

Weitere Informationen über die Sandals Foundation und The Power of 15 unter: www.sandalsresorts.eu (red)