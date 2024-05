Lufthansa kündigt Rückkehr von kostenfreien Heißgetränke an

Rund drei Jahre nach Abschaffung des bis dahin kostenfreien Getränkeservices soll nun testweise und auf einzelnen Kurz- und Mittelstrecken wieder gratis ausgeschenkt werden, bestätigte das Unternehmen am Montag.

LH testet gratis Ausschank zunächst

Airline-Chef Jens Ritter habe den "Testlauf" bereits in mehreren Interviews angekündigt. So soll es an Bord einiger Jets der deutschen AUA-Muttergesellschaft Lufthansa noch heuer im Sommer auch in der Economy-Klasse wieder kostenlose Getränke geben. Im Rahmen einer Kundenzufriedenheitsanalyse wolle das Unternehmen die Reaktion der Kunden auf die Widereinführung erfassen.

Lufthansa hatte das kostenfreie Service in der Economy-Klasse im Sommer 2021 beendet und durch Bezahlangebote ersetzt. Ohne Zahlung erhielten die Passagiere noch eine Flasche Wasser und ein Stück Schokolade. Heißgetränke kosten an Bord zwischen 3 und 3,50 EUR, Tomatensaft 3,20 EUR. (APA / red)