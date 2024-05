TUI-Familienaktion: Restplätze für den Sommerurlaub

Über 100 Hotels in Griechenland, Spanien, Tunesien, Zypern, Ägypten, Italien sowie in der Türkei und in Bulgarien sind an der Aktion beteiligt. Darunter auch zahlreiche TUI-Hotelmarken, wie TUI Magic Life, TUI Blue, TUI Kids Club sowie TUI Suneo für preisbewusste Familien. Die Familienaktion gilt bei Neubuchung einer Pauschalreise vom 15. Mai bis 7. Juni 2024 für den Reisezeitraum bis 23. Oktober 2024. Das Angebot ist für ausgewählte Flugstrecken bei einem Mindestaufenthalt von sieben Nächten mit Basisverpflegung in der Basiszimmerkategorie gültig.

Sommerhighlights für Familien

Der erst diesen Sommer neu eröffnete TUI Kids Club Sol Nessebar Bay liegt direkt am feinen, goldenen Sandstrand von Bulgarien. Hier können Familien bei angenehmen Temperaturen im Sommer einen erholsamen Badeurlaub verbringen. Süßwasserpools und ein großer Aquapark sorgen für ausreichend Abwechslung im Urlaub. Sieben Nächte mit Flug ab Wien z.B. am 29. Juni kosten ab 1.049 EUR pro Person im Doppelzimmer auf Basis All Inclusive. Kinder bis 11,99 Jahre reisen ab 149 EUR.

Das Hotel Karpathos Village auf der griechischen Insel Karpathos ist nur durch eine Uferstraße vom langen Sandstrand getrennt und bietet seinen Gästen geräumige sowie komfortable Zimmer. Das Hotel liegt lediglich einen kurzen Spaziergang von der Inselhauptstadt Pigadia entfernt. Sieben Nächte mit Flug ab Innsbruck z.B. am 28. Mai kosten ab 799 EUR pro Person im Doppelzimmer ohne Verpflegung. Kinder bis 11,99 Jahre reisen ab 149 EUR.

Der TUI Magic Life Africana in der Nähe von Hammamet befindet sich direkt am feinen, kilometerlangen Sandstrand und eignet sich ideal für AktivurlauberInnen und -urlauber sowie Sportfans. Vor allem Familien fühlen sich dank dem Family Pool mit den großen Wasserrutschen und der professionellen Kinderbetreuung wohl. Sieben Nächte mit Flug ab Wien z.B. am 8. Juni kosten ab 869 EUR pro Person im Doppelzimmer auf Basis All Inclusive. Kinder bis 11,99 Jahre reisen ab 149 EUR.

Im TUI Kids Club Jaz Bluemarine bei Hurghada urlauben Gäste in modern eingerichteten Zimmern. Der familienfreundliche Club begeistert Groß und Klein mit einem Aquapark und einem hoteleigenen, flach abfallenden Strand, der sich besonders gut für Kinder eignet. Sieben Nächte mit Flug ab Salzburg z.B. am 30. Mai kosten ab 949 EUR pro Person im Doppelzimmer auf Basis All Inclusive. Kinder bis 11,99 Jahre reisen ab 349 EUR. (red)