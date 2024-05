Die Côte d'Azur begeistert Mondial

Das Team der Flug-, Incentive und Marketingabteilung wurden von Toni Brunnauer, Key Account Austrian Airlines, begleitet. Das Wochenende startete mit einem Direktflug nach Nizza, genächtigt wurde im exklusiven Hyatt Regency Nice Palais de la Méditerranée, direkt an der „Promenade des Anglais". Nach einem Stadtspaziergang, organisiert vom DMC Azur Travel Schmid, und einem Mittagessen im Plage Beau Rivage Beach ging die Fahrt weiter nach Marseilles, mit Zwischenstopp im mondänen St. Tropez. In Marseilles hieß das Hotel Intercontinental das Mondial-Team mit kleinen Häppchen und einer interessanten Site Inspection herzlich willkommen. Genächtigt wurde im Hotel Radisson BLU Hotel, Marseille Vieux Port. Am Sonntag ging es sportlich weiter – mit einer E-Bike Tour durch Marseilles. Nach einem herausragenden Fischessen im Restaurant La Nautique im alten Hafen wartete noch eine Bootsfahrt, bevor es dann zum Flughafen und per Austrian Airlines-Direktflug zurück nach Hause ging. Ein Herzliches Dankeschön gilt auch den Tourismusverbänden in Nizza und Marseille sowie Atout France in Wien. „Dieses Wochenende voller neuer Eindrücke und Highlights wird allen noch lange in Erinnerung bleiben!“, zeigt sich das Mondial-Team begeistert.