AUA erweitert Streckennetz um Tiflis & Bremen

in die Hauptstadt Georgiens sowie in die kulturelle Hansestadt.

Die Bedienung der Strecke nach Tiflis hat bereits am 1. Mai begonnen. Der Erstflug nach Bremen findet am 6. Mai statt. Insgesamt bietet die österreichische Fluglinie im Sommerflugplan über 110 Destinationen an - darunter 93 kontinentale und 18 interkontinentale Ziele.

„Wir freuen uns, unser Austrian Airlines Destinationsportfolio auch diesen Sommer wieder um zwei zusätzliche Strecken in Europa zu erweitern und so unseren Gästen ein stetig wachsendes Angebot bieten zu können. Die Expansion des Kurzstreckennetzes unterstreicht unsere Positionierung als klare Nummer 1 in Wien und erweitert unseren Fußabdruck im europäischen Markt“, betont Michael Trestl, CCO von Austrian Airlines.

Dreimal wöchentlich nach Georgien

Tiflis, die Hauptstadt Georgiens, lockt mit ihrer malerischen Altstadt und ihrer Lage am Fuße des Kaukasus. Insgesamt bietet Georgien vielfältige Möglichkeiten für Abenteuer- und Naturtourismus, von Bergwanderungen bis hin zu entspannten Strandurlauben. Die Anbindung über das Drehkreuz Wien und somit zum Tor nach Europa und in die Welt ermöglicht Reisenden auch komfortable Umsteigeverbindungen mit Austrian Airlines nach Nordamerika oder Asien.

Alle Austrian Airlines Flüge sind mit den Flügen der Lufthansa Gruppe kombinierbar. Die Strecke wird wöchentlich drei Mal von dem österreichischen Homecarrier bedient, jeweils mittwochs, freitags und sonntags.

Flüge nach Bremen

Auch Bremen hat für Reisende einiges zu bieten: Von den berühmten Bremer-Stadtmusikanten bis hin zum einladenden Marktplatz oder dem Bremer Rathaus, das zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, ist die Hansestadt von einer reichen kulturellen Vielfalt geprägt.

Die Strecke wird bis Juni viermal die Woche bedient, jeweils montags, mittwochs, donnerstags und sonntags. In den Monaten Juli und August werden die Flüge drei Mal wöchentlich am Mittwoch, Freitag und Sonntag angeboten, ab September steigt die Frequenz wieder auf vier Flüge pro Woche. (red)