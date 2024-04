Korean Air kündigt neue Route nach Macau an

Die Flüge starten um 21:15 Uhr am internationalen Flughafen Incheon und landen um 23:55 Uhr am internationalen Flughafen Macau. Der Rückflug startet am nächsten Tag um 1:10 Uhr vom Macau International Airport und landet um 6:00 Uhr am Incheon International Airport. Die Flugzeit beträgt ca. 3 Stunden und 40 Minuten.

Neues Ziel an der Südküste Chinas

Macau, eine Sonderverwaltungsregion Chinas, bietet eine einzigartige Mischung chinesischer und portugiesischer Kulturen. Mit seinen milden Wintern gilt es das ganze Jahr über als tolles Reiseziel. BesucherInnen können exotische Straßen, historische Gebäude und die pulsierende Skyline erkunden und an zahlreichen Aktivitäten wie Nachtbus-Touren und Springbrunnen Shows teilnehmen.

Die Nähe Macaus zu Hongkong, die mit der Fähre oder dem Bus innerhalb einer Stunde erreichbar ist, bietet weiteren Reisekomfort. Korean Air bietet außerdem vier tägliche Flüge zwischen Seoul, Incheon und Hongkong an.

Flugzeiten: Seoul Incheon - Macau:

Seoul Incheon - Macau KE169: Abflug: 21:15 Uhr Ankunft: 23:55 Uhr

Abflug: 21:15 Uhr Ankunft: 23:55 Uhr Macau - Seoul Incheon KE170: Abflug: 01:10 - Ankunft: 06:00 Uhr

* Alle Zeiten sind Ortszeiten.

Weitere China-Verbindungen

Als Reaktion auf die wachsende Nachfrage hat Korean Air neben der neuen Verbindung auch einige weiter Dienste wieder hergestellt, um sein China-Netzwerk zu stärken. So hat die Fluggesellschaft bereits mit 23. bzw. 24. April drei wöchentliche Flüge zwischen Seoul Incheon und Zhangjiajie und vier wöchentliche Flüge zwischen Seoul Incheon und Zhengzhou wieder aufgenommen. (red)