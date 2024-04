Flughafen Wien feiert 70-jähriges Jubiläum

Über 1.100 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Tourismus gratulierten dem Flughafen Wien bei der gestrigen 'Geburtstagsparty'. So auch Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Wiens Bürgermeister Michael Ludwig, zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures, Innenminister Gerhard Karner, sowie per Videobotschaft Bundeskanzler Karl Nehammer, Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler und Wiens Tourismusdirektor Norbert Kettner ebenso wie Vertreter von Fluglinien, Geschäftspartnern und Anrainergemeinden.

Vom kleinen Flugplatz zum internationalen Drehkreuz

Vor 70 Jahren nahm der Flughafen Wien noch in der Besatzungszeit seinen operativen Betrieb auf. Die vorherige Royal Air Force-Basis wurde dank der Übergabe durch die Briten zum zivilen Flugplatz. Ein bescheidener Beginn: 40 Beschäftigte fertigten 1954 nur 64.000 Passagiere ab. Dank eines Investitionsprogramms von damals 19 Mio. Schilling konnte aber sofort mit dem Ausbau gestartet werden und seit damals wird am Flughafen eigentlich immer gebaut. Heute ist der Wiener Airport ein führendes Drehkreuz Europas mit rund 30 Mio. Passagieren pro Jahr und rund 23.000 Beschäftigten am Standort.

„Wir blicken stolz auf unsere erfolgreiche Entwicklung als Österreichs Tor zur Welt zurück: In den 70 Jahren hat sich der Flughafen Wien von einem kleinen Flugplatz zu einem internationalen Drehkreuz und einer dynamischen AirportCity mit mehr als 23.000 Beschäftigten entwickelt. Mit großen Investitionsvorhaben, wie der Terminal-Süderweiterung und einem neuen Hotel stellen wir auch die Weichen für künftiges Wachstum. Dank des unermüdlichen Einsatzes unserer MitarbeiterInnen sowie durch die exzellente Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Partnern, wie auch die Unterstützung durch unsere Aktionäre, zählt der Flughafen Wien heute zur Top-Liga der Airports. Dafür bedanken wir uns heute bei unserem Team, allen Standortpartnern, den Nachbargemeinden, den Behörden und bei allen Organisationen und Institutionen, die diesen Erfolgskurs des Flughafen Wien begleiten“, sagen die Vorstände der Flughafen Wien AG, Julian Jäger und Günther Ofner.

Highlights des Abends

Während die Moderatorin Nadja Mader auf der Bühne zahlreiche Interviews und durch den Abend führte, sorgte die österreichische Künstlerin Caroline Kreutzberger mit ihrer Band für musikalische Unterhaltung

Ein besonderer Programmpunkt des Abends bildeten außerdem drei Videofilmen die die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Flughafens portraitiert. Emotionaler Höhepunkt war dabei der Beitrag der heute 94-jährigen Zeitzeugin Emma Setzer, die am 1. Jänner 1954 ihren ersten Arbeitstag am Flughafen Wien hatte und sogar persönlich bei der Veranstaltung anwesend war.

Darüber hinaus wurden im Rahmen des Events Auszeichnungen für besondere Leistungen an Betriebe am Standort verliehen: Die Vienna Airport Business Awards für den „Innovator des Jahres“ gingen an Enpulsion, für den „Besten Dienstleister“ an Trevision Groß.Bild.Technik, für das „Cargo-Unternehmen des Jahres“ an C.H. Robinson Austria sowie für das „Lebenswerk“ an den ersten Mieter der AirportCity, Richard Steinlechner, Gründer und Managing Director von An-Cor-Tek.

Im Anschluss an die Preisverleihung konnten sich die Gäste auch noch selbst vom breiten Dienstleistungsangebot der AirportCity überzeugen: Mit dem „Birdly“ der Flughafen-Besucherwelt konnten die TeilnehmerInnen virtuelle Rundflüge aus der Vogelperspektive erleben, das Health Center Vienna Airport und die Fitfabrik präsentierten ihre Gesundheits- und Fitnessangebote, die Teams der Vienna Airport Services, der Flughafen-Lounges und des VIP-Terminals stellten ihre Dienstleistungen für Passagiere vor. (red)