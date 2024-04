SITA stellt neues Flughafenmanagement-Tool vor

In den letzten zehn Jahren ist es Flughäfen gelungen, vereinzelte Flughafenfunktionen zu optimieren. Diese Optimierungen sind jedoch nicht immer gut aufeinander abgestimmt. Teams, Systeme, Verfahren und Leistungskennzahlen stehen in Konflikt miteinander, was die Effizienz deutlich verringert und den Flughäfen jährlich Mehrkosten in Millionenhöhe beschert. Aus diesem Grund hat SITA nun den Total Optimizer entwickelt, der mithilfe künstlicher Intelligenz und den Prinzipien des Total Airport Management (TAM) eine ganzheitliche Optimierung einer Vielzahl von Flughafenfunktionen erzielen soll.

Neue Herausforderungen - neue Lösungen

Die Vorstellung des SITA Airport Operations Total Optimizer erfolgt zu einer Zeit, in der die Fluggastzahlen weiter rasant ansteigen. Zu Befriedigung dieser Nachfrage muss die Branche nicht nur intelligentere digitale Lösungen nutzen, um die Effizienz zu steigern und den Betrieb zu rationalisieren, sondern auch nachhaltige Geschäftspraktiken erfolgreich in das gesamte Ökosystem integrieren. Die SITA-Studie Air Transport IT Insights 2023 unterstreicht dabei, dass eine Steigerung der IT-Ausgaben neben den laufenden Digitalisierungsbemühungen und Bestrebungen zur Erfüllung von Nachhaltigkeitsverpflichtungen zu den wichtigsten Aufgaben von CIOs zählt. Um das richtige Gleichgewicht zu finden, brauche man einen Technologiepartner, der die Branche kennt und als führender Anbieter von intelligenten Technologien zur Entwicklung leistungsstarker und relevanter Flughafenmanagementlösungen anerkannt ist.

Toronto testete Prototyp

Der SITA Airports Operations Total Optimizer ist die neueste in einer Reihe leistungsstarker Lösungen zur Optimierung des Flughafenbetriebs durch Einsatz präziser, zuverlässiger und gemeinsam genutzter Echtzeitdaten. Schon jetzt nutzen mehr als 240 Flughäfen und 50 Off-Airport-Standorte die Airport Management Solution (AMS) und das Airport-Collaborative Decision-Making (A-CDM) von SITA.

Für das neue Tool arbeitete SITA nun mit dem Flughafen Toronto Pearson zusammen, um einen Prototyp des Total Optimizer mit Datenquellen der GTAA zu integrieren. Damit konnten die Mitarbeiter der GTAA die Standbelegungspläne dynamisch optimieren, indem sie einfach die relativen Prioritäten des Flughafens festlegten. Die prognostizierten Einsparungen, betrieblichen Effizienzsteigerungen und Mehreinnahmen wurden dann dem Team von Toronto Pearson aufgezeigt.

Mehr Infos zu SITA unter: www.sita.aero (red)