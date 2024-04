Therme Wien veranstaltet 5. Wiener Bademanteltag

Gastgeberin Nicole Solchinger, Leitung Therme & Treatments sagt dazu dazu: „Wir freuen uns auf heitere und gut gelaunte Gäste, die diesen Bademanteltag gemeinsam mit uns feiern und einen fröhlichen Thermentag bei uns verbringen.“

Für gute Stimmung vor Ort sorgen heuer außerdem Dr. Bohl - das Comedian-Geschwisterpaar wurde ursprünglich bekannt durch ihren Social-Media-Kanal, mittlerweile stehen sie auf der Kabarettbühne, übertragen live vom Opernball und sind dieses Jahr zum ersten Mal am Bademanteltag der Therme Wien. Außerdem können sich Gäste auf die im Cocktail-Van frisch gemixten „Bademantel-Cocktails“, Gerichte zum Aktions-Preis und 10% Rabatt im Thermenshop freuen.

Tagesgäste erhalten Bademantel als Geschenk

Alle Gäste, die am 2. Mai einen „Relax! Tagesurlaub“ in der Therme Wien verbringen (Buchung unter www.thermewien.at/relax-tagesurlaub), können sich über einen Bademantel von „Le Stoff“ im Wert von 79,90 EUR als Geschenk freuen. Verschiedene Bademantel-Modelle werden dazu in der Therme ausgestellt und können vor Ort in der gewünschten Größe und Farbe gratis bestellt werden.

Weitere Infos:

Der Wiener Bademanteltag endet um 22:00 Uhr, wenn die Therme Wien schließt. Badeschluss ist auch an diesem Tag um 21:40 Uhr. Weitere Infos zum Wiener Bademanteltag unter www.thermewien.at/bademanteltag (red)