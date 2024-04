Flughafen Wien: Verkehrsergebnis März 2024

Trotz der Auswirkungen der Streiks bei Austrian Airlines Ende März legten die Passagierzahlen im vergangenen Monat weiter zu: So stieg das Passagieraufkommen um 11,8% auf 2.875.104 Reisende in der Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) und um 7,6% auf 2.206.619 Reisende am Standort Wien gegenüber dem März des Vorjahres

Standort Wien

Am Standort Wien stieg die Zahl der Lokalpassagiere gegenüber März 2023 auf 1.770.125 (+12,7%) und jene der Transferpassagiere ging hingegen auf 430.492 Reisende (-9,0%) zurück. Die Flugbewegungen erhöhten sich auf 16.568 Starts und Landungen (+2,8%). Das Frachtaufkommen nahm gegenüber dem März 2023 um 12,0% auf 26.026 Tonnen zu.

Details zum Passagieraufkommen

Im März 2024 stieg das Passagieraufkommen am Flughafen Wien nach Westeuropa auf 761.427 Passagiere (+10,8% im Vergleich zum Vorjahr). Nach Osteuropa reisten im März 2024 insgesamt 168.212 Passagiere (+1,7%). Nach Nordamerika verzeichnete der Airport 27.164 Reisende (+10,0%) und nach Afrika 29.589 (+12,9%). In den Nahen und Mittleren Osten reisten im März 2024 insgesamt 73.833 (-6,3%) und in den Fernen Osten 39.687 Passagiere (+4,8%).

FH Malta & FH Kosice

Am Flughafen Malta stieg das Passagieraufkommen im März 2024 auf 633.826 Reisende (+30,1%).

Der Flughafen Kosice konnte im März 2024 das Passagieraufkommen weitgehend stabil halten und verzeichnete einen leichten Rückgang um 1,2 Prozent auf 34.659 Reisende. (red)