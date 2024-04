Jetzt neu: tip exclusive Orient 2024

Kompakte Länderporträts, News & Highlights aus den Programmen der wichtigsten Spezial-Veranstalter, Reiseberichte aus Ägypten und von einer Kreuzfahrt – das finden Sie in der neuen Ausgabe von tip exclusive Orient.

Kompakte Länderporträts, News & Highlights aus den Programmen der wichtigsten Spezial-Veranstalter, Reiseberichte aus Ägypten und von einer Kreuzfahrt – das finden Sie in der neuen Ausgabe von tip exclusive Orient.

Den Orient haben wir in dieser Ausgabe vorwiegend als Sammelbegriff der touristisch relevanten, arabisch-sprachigen Länder definiert, von Marokko ganz im Nordwesten Afrikas über Ägypten und Jordanien, Saudi-Arabien und die Emirate bis hin zum Oman im Südosten der Arabischen Halbinsel. In 17 knackigen Länderporträts liefert Redakteurin Christiane Reitshammer einen Überblick über die Besonderheiten, News und Highlights einer faszinierenden Region, die für praktisch jede Zielgruppe ein passendes Angebot parat hält.

Metropolen, Superlative und unberührte Landschaften

Glitzermetropolen mit hypermoderner Architektur und überdimensionalen Shopping-Malls, Superlative ohne Ende, Wüstenlandschaft, die an Mangrovensümpfe grenzt, die größte Sandwüste der Welt, unberührte Korallenriffe, Strände mit unbegrenzten Wassersportmöglichkeiten, quirlige Bazare und eine Hotellerie, die alle Stückln spielt. Dazu prunkvolle Moscheen, die nicht nur zum Beten genutzt werden, sondern Besuchern auch einen Einblick geben in eine Religion, die allzu oft pauschal abgeurteilt wird. Kulturell betrachtet ist der Orient mit seiner tausende Jahre alten Geschichte jedenfalls eine riesige Schatzkiste.

EinsteigerInnen tauchen in den Zauber des Orients am besten im Zuge einer Kreuzfahrt ein. Wer erst mal in die völlig unterschiedlichen Destinationen hineingeschnuppert hat, wird bald mehr davon sehen wollen.

tip exclusive Orient 2024 finden Sie hier zum Downloaden. Als analoge Beilage haben Sie das Magazin mit der März-Ausgabe von tip erhalten. Nachbestellen können Sie es - gratis - unter karin.raab@profireisen.at