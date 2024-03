Bentour Reisen mit bunter Osteraktion

Um das Osterfest noch fröhlicher zu gestalten, erhalten alle Kinder bis einschließlich 12 Jahre, die zwischen dem 29. März und 1. April 2024 über den Flughafen Antalya anreisen, ein exklusives Geschenk: ein Set Buntstifte zusammen mit wählbaren Ausmalbildern „Osterhase im Urlaub“.

Malwettbewerb "Ostern am Meer"

Parallel dazu findet ein kreativer Malwettbewerb unter dem Motto „Ostern am Meer" statt. Mit etwas Glück können die Gäste vor Ort einen Reisegutschein für die nächste Familienurlaubsreise gewinnen. Um teilzunehmen, müssen die Kunstwerke abfotografiert und zusammen mit der Buchungsnummer und dem Namen per E-Mail an marketing@bentour.ch geschickt werden. Unter allen Einsendungen verlost Bentour Reisen einen Reisegutschein im Wert von 400 EUR. Einsendeschluss für den Wettbewerb ist der 2. April 2024.

„Wir sind begeistert, unseren jungen Gästen eine kleine Freude zu Ostern zu bereiten und gleichzeitig eine Plattform für ihre kreative Entfaltung zu bieten“, so Christian Hauk, Marketingverantwortlicher des Veranstalters. „Wir freuen uns auf viele kunterbunte Kunstwerke und wünschen allen Teilnehmern viel Spaß und Erfolg.“ (red)