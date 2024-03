Flughafen Innsbruck: Lufthansa Express Bus von/nach München

Nach der vorläufigen Streichung der Frankfurt-Flüge wird Tirol ab Ostern zumindest per Bus mit dem weltweiten Lufthansa-Streckennetz in München verbunden sein. Die Fluggesellschaft bietet einen Busverkehr mit einer Kapazität von 44 Sitzplätzen an, der viermal täglich zwischen dem Flughafen Innsbruck und dem Münchner Flughafen pendelt. Die Busverbindungen verfügen über eine LH-Flugnummer und sind bereits direkt über Lufthansa sowie über die üblichen Reservierungssysteme buchbar.

Der Flughafen Innsbruck begrüßt grundsätzlich die Anbindung an den Flughafen München und damit an das große Lufthansa-Streckennetz, auch wenn die Gäste, die den Bus buchen, eigentlich keine Passagiere für den Flughafen sind. „Gerade jetzt, wo uns zumindest für die kommenden Monate die Zubringerflüge nach Frankfurt fehlen, ist diese Variante wenigstens eine Alternative für Kundinnen und Kunden von Lufthansa“, berichtet Flughafengeschäftsführer Marco Pernetta und betont zugleich: „Unabhängig davon arbeiten wir im Hintergrund natürlich weiter daran, dass die Strecke Innsbruck - Frankfurt wieder geflogen wird.“

Da den Busverbindungen Lufthansa-Flugnummern zugeteilt werden, können Interessierte die Verbindungen auch auf dem Flugplan des Flughafens finden: der Flugplan des Flughafen Innsbruck HIER

Hinweise zu Buchung und Reiseantritt

Die Buchung und der Ticketkauf müssen vor Reiseantritt erfolgen, ein Ticketkauf an Bord ist nicht möglich.

Die Bordkarte beinhaltet eine Sitzplatzreservierung für den Bus und dient zugleich als Busticket. Sie wird bei Fahrtantritt von den BusfahrerInnen kontrolliert.

Die Busfahrt wird im Rahmen des Miles&More Programmes bei einer Meilengutschrift berücksichtigt.

Die Gepäckaufgabe in München ist an allen Lufthansa-Schaltern möglich.

Die Fahrzeit ist mit 2,5 Stunden angesetzt, die Busverbindung wird bei der Buchung mit Umsteigegarantie angezeigt.

Haltestellen an den FHs

Am Flughafen Innsbruck erfolgt der Ein- bzw. Ausstieg direkt vor dem Flughafenterminal (im östlichen Bereich). Die Haltestelle am Flughafen München befindet sich am Terminal 2 an der Haltestelle 17. (red)