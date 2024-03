FH Klagenfurt & AUA präsentieren Tagesrand-Flüge nach Wien

Beim Abendevent gaben Alexander Schnecke, Director Corporate Sales, und Bernhard Hamela, District Key Account Manager, Informationen aus erster Hand an zahlreiche VertreterInnen der Kärntner Reisebüros und Firmenkunden. „Mit der Optimierung der Flugzeiten und den neuen Früh- & Spätflügen auf der Wien Strecke bietet Austrian Airlines nun wieder optimale Umsteigemöglichkeiten über den Hub Wien an. Es ist uns wichtig, unsere wichtigen Partner im Vertrieb hier in Kärnten im Detail über die perfekten Umsteigemöglichkeiten, die dieser neue Flugplan bietet, zu informieren“, so Alexander Schnecke.

Maximilian Wildt, Geschäftsführer am Flughafen Klagenfurt, dazu: „Mit den verbesserten Flugzeiten und der Angebotserweiterung zum Star Alliance Hub Wien sind nun mehr als 80 Ziele mit kurzen Umsteigezeiten von maximal drei Stunden in Wien erreichbar. Für den Flughafen Klagenfurt bedeutet dieser neue Flugplan, dass ab April 2024 wieder durchgängig 13 wöchentliche Verbindungen zum Drehkreuz Wien angeboten werden.“

Tagesrand-Verbindung nach Wien ab April

Mit dem Abflug um 05:45 Uhr in Klagenfurt und der Ankunft um 06:35 Uhr in Wien sind mit einer Umsteigezeit von 25 Minuten alle Abflüge ab 07:00 Uhr erreichbar und damit nahezu das gesamte Streckennetz der Austrian Airlines. Auch die wichtigen Nordamerika-Verbindungen (z.B. New York, Boston, Washington, Chicago, Los Angeles, Montreal und Toronto) mit Abflügen am Vormittag von Wien sind nun wieder erreichbar.

Durch den späten Rückflug um 22:35 Uhr ab Wien können weltweite Umsteiger mit nur kurzem Aufenthalt Klagenfurt erreichen. Zusätzlich sind damit auch Tagesreisen nach Wien sowie zu vielen europäischen Metropolen wieder möglich. Der vor allem im Incoming Tourismusverkehr beliebte Nachmittagsflug bleibt erhalten und wird nunmehr täglich angeboten.

Die Flüge werden von der schwedischen Fluggesellschaft Braathens Regional Airlines (BRA) im Auftrag von Austrian Airlines durchgeführt. Eingesetzt wird eine ATR 72-600 Turboprop-Maschine mit 72 Sitzplätzen. In Zusammenhang mit dem neuen Flugplan wird eine technische Basis mit stationiertem Personal für regelmäßige Wartungsarbeiten (Line Maintenance) am Flughafen Klagenfurt errichtet.

Der ab April 2024 gültige Flugplan auf der Strecke Klagenfurt – Wien im Überblick:

Klagenfurt-Wien: 05:45 - 06:35 Uhr / Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa

05:45 - 06:35 Uhr / Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa Klagenfurt-Wien 15:10 - 16:00 Uhr / täglich

15:10 - 16:00 Uhr / täglich Wien-Klagenfurt: 13:05 14:00 Uhr / täglich

Wien-Klagenfurt: 22:35 23:25 Uhr / Mo, Di, Mi, Do, Fr, So

Vorschau auf den Sommerflugplan

Für den Sommer 2024 sind die Charterflüge nach Paros/Naxos mit Springer Reisen sowie die Ryanair-Strecken London-Stansted, Palma de Mallorca und Alicante im Programm. Gruber-reisen verlängert den kommenden Sommer mit einem Sondercharter nach Madeira im Oktober 2024. Die Senioren fliegen im April und Mai mehrmals direkt zum großen Frühlingstreffen nach Ibiza (www.seniorenreisen.cc). Austrian Airlines weitet ab Beginn des Sommerflugplans die Direktanbindung nach Wien mit täglichen (außer samstags) Tagesrandflügen aus. (red)