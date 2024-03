Verdi: Neue Streikankündigung für Donnerstag

Betroffen seien dieses Mal die Flughäfen Karlsruhe/Baden Baden, Köln, Berlin, Hamburg und Stuttgart, so Verdi in der aktuellen Aussendung von heute Nachmittag. Auch Flüge von und nach Österreich seien betroffen. Verdi erhöht damit den Druck in den laufenden Tarifverhandlungen für die rund 25.000 Beschäftigten der Branche. (APA / red)