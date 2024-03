United Airlines baut Streckennetz weiter aus

United Airlines hat angekündigt, das internationale Streckennetz mit drei neuen Verbindungen weiter zu vergrößern. So geht es ab Juli 2024 neu nach Cebu und ab Oktober 2024 nach Marrakesch und Medellín. Darüber hinaus verstärkt die Airline ihr Angebot nach Porto, Hongkong, Seoul und Shanghai.

Neue Strecken 2024

New York/Newark-Marrakesch

Ab dem 24. Oktober 2024 fliegt United dreimal pro Woche von New York/Newark nach Marrakesch. Dies wird die erste Nonstopverbindung zwischen den USA und der einstigen marokkanischen Königsstadt sein. Marrakesch ist nach Accra (Ghana), Lagos (Nigeria) und Kapstadt (Südafrika) bereits das vierte Ziel auf dem afrikanischen Kontinent, das United anfliegt – mehr als jede andere US-Fluggesellschaft.

Houston-Medellín

Ganz neu sind auch die Flüge vom Drehkreuz Houston nach Medellín in Kolumbien ab dem 27. Oktober 2024. Sie finden täglich statt und ergänzen das United-Angebot ab Houston und New York/Newark in die kolumbianische Hauptstadt Bogota.

Tokio/Narita-Cebu

Darüber hinaus verstärkt United die Präsenz auf den Philippinen. Zusätzlich zu den bestehenden Flügen von San Francisco, Guam und Palau nach Manila nimmt die Airline am 31. Juli 2024 den neuen täglichen Service zwischen Tokio/Narita und Cebu auf. Tokio/Narita wiederum bedient United bereits ab Denver, Houston, Los Angeles, New York/Newark und San Francisco.

Mehr Flüge nach Porto, Hongkong, Seoul & Shanghai

Auf dem Transatlantik wird United ab dem 23. Mai 2024 einen zweiten täglichen Flug von New York/Newark nach Porto auflegen. United ist der einzige US-Carrier, der Flüge in die zweigrößte portugiesische Metropole durchführt.

Außerdem wächst das United-Angebot auf mehreren Strecken nach Asien. Ab dem 29. August fliegt United zunächst viermal pro Woche von Los Angeles nach Shanghai, ab Ende Oktober 2024 sogar täglich. Ein zweiter täglicher Flug von Los Angeles nach Hongkong startet zum ersten Mal am 26. Oktober 2024. Bereits ab dem 25. Oktober 2024 geht es zweimal pro Tag von San Francisco in die südkoreanische Hauptstadt Seoul. (red)