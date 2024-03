Anex Gruppe präsentiert Reisetrends 2024

Urlaub hat nach wie vor einen sehr hohen Stellwert und wird gerne auch wieder früh gebucht, wie die Veranstaltermarken der Anex Gruppe - Anex Tour, Bucher Reisen, Öger Tours und Neckermann Reisen - festgestellt haben. So setzten insbesondere Familien wieder stärker auf frühes Buchen und haben sich bereits im vergangenen Jahr oder in den ersten Wochen 2024 für eine Reise entschieden. „Dadurch profitieren sie gleich zweimal: Sie sparen beim Urlaub durch die attraktiven Frühbucherpreise und können sich zudem ihr Wunschhotel sichern“, erklärt Yasir Karaçor, Geschäftsführer der Anex Tour GmbH.

Nachfrage nach unbekannteren Regionen steigt

Neben Urlaubsklassikern wie die Türkische Riviera, die Balearen, die Kanaren und das spanische Festland oder Griechenland - hier vor allem Kreta - werden in diesem Jahr auch verstärkt weniger bekannte Destinationen als Urlaubsziel gewählt, wie die Gruppe feststellte.

„Wir sind sehr gut in die neue Saison gestartet und verzeichnen aktuell ein Plus von 20% bei den Buchungen. Dabei stellen wir eine größere Nachfrage nach Regionen fest, die noch nicht im touristischen Fokus stehen wie etwa Didim“, so Karaçor. In der an der Ägäisküste - etwa 100km nördlich von Bodrum - gelegenen Region hat Öger Tours neue Hotels ins Programm genommen. Erstmals angeboten wird im Sommer 2024 etwa das in diesem Sommer neu eröffnende Anda Barut Collection. Das Adults-only-Hotel in Strandnähe überzeugt nicht zuletzt durch sein stilvolles Design, geräumige Zimmer und einen weitläufigen Spa-Bereich.

Selectum Hotels besonders beliebt

Der Wunsch vieler Anex-Gäste, sich im Urlaub etwas zu gönnen, spiegelt sich auch bei der Wahl der Unterkünfte wider. Die zur Anex Gruppe gehörenden Selectum Hotels erfreuen sich in diesem Jahr besonders großer Nachfrage. Unter dem Dach der Hotelmarke befinden sich Konzepte für unterschiedliche Wünsche - von Urlaub mit der Familie bis hin zu Adults-only-Angeboten.

"Allen gemein ist der Fokus auf gehobene Qualität, sei es beim hervorragenden Essen, den weitläufigen Pool-Anlagen, dem erstklassigen Sport- & Entertainment-Programm und ausgezeichneten Wellness-Angebot", so die Anex Gruppe in ihre Aussendung. Selectum Hotels sind in der Türkei mit neun Häusern vertreten, darunter die 5-Sterne-Häuser Selectum Luxury Resort in Belek oder auch das Selectum Family Resort in Side.

Einzigartige Häuser gefragt

Auch außergewöhnliche, oftmals auch etwas kleinere Hotels werden in 2024 gerne gebucht, etwa das Puro Hotel Palma. Das Designhotel in der Altstadt von Palma de Mallorca ist einem Palast aus dem 18. Jahrhundert untergebracht. Sehr stylisch ist auch das Bull Reina Isabel & Spa in der Hauptstadt von Gran Canaria. Das in Las Palmas, nur durch eine Uferpromenade vom Strand getrennte Vier-Sterne-Hotel bietet seinen Gäste Besonderheiten wie beispielweise einen Dachterrassenpool und einem großzügigen Wellnessbereich.

Preisbewusste Anex-Gäste entscheiden sich bei einem City-Trip auch gerne für das Istanbul Holiday Hotel, von dem aus die Top-Sehenswürdigkeiten der Stadt in wenigen Gehminuten erreicht werden können, und das über eine schöne Dachterrasse verfügt.

Hotels, die einzigartig sind, bietet Neckermann Reisen auch auf der Fernstrecke. In Miami, das der Veranstalter für den Sommer neu ins USA-Programm genommen hat, können Gäste zwischen 31 verschiedenen Hotels wählen. Zum Portfolio gehören auch Häuser mit Art-déco-Architektur wie die Boutiquehotels Blue Moon und Lennox Miami Beach. Weitere beliebte Urlaubsdestinationen auf der Fernstrecke sind bei den Veranstaltermarken der Anex-Gruppe Thailand und die Malediven.

Nebensaison wird stärker gebucht

Darüber hinaus auffällig: in 2024 verzeichne das Unternehmen mehr Buchungen in der Nebensaison. Abgesehen von den gut gebuchten Ferienmonaten sei der Mai, so Geschäftsführer Karaçor, besonders bei Familien mit kleinen Kindern, die noch nicht in die Schule gehen, gefragt. Der Spätsommer, insbesondere der September, entwickele sich hingegen immer mehr zum Reisemonat für ältere Zielgruppen, insbesondere Paare. (Red)