FH Wien verzeichnet 2023 zweitbestes Verkehrsergebnis

„Die nach der Pandemie starke Reiselust hielt auch 2023 an und sorgte für einen deutlichen Passagieraufschwung am Flughafen Wien: Mit 29,5 Mio. Fluggästen verzeichneten wir 2023 das zweitbeste Passagierergebnis in der gesamten Flughafen-Geschichte und liegen damit bei 93,3% des Rekordjahres 2019", freut sich Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG, über das Verkehrsergebnis.

Weiter erklärt er: "Trotz des hohen Passagieraufkommens stellen wir unsere hohe Abfertigungsqualität international unter Beweis: Der Flughafen Wien ist das pünktlichste Drehkreuz im Lufthansa-Verbund sowie der drittpünktlichste Hub Europas und liegt im Skytrax-Ranking der weltbesten Flughäfen auf Platz 11 von über 500 Airports. Mit der neuen Süderweiterung, die 2027 in Betrieb gehen wird, werden wir hier international zu den Top-Airports aufschließen. Passagierrekorde verzeichnen unsere internationalen Beteiligungen Malta und Kosice, beide haben das Vorkrisenniveau von 2019 bereits übertroffen."

Für 2024 erwarte Jäger eine "Normalisierung der Wachstumsraten" im Flugverkehr. Der in den vergangenen zwei Jahren außerordentlich starke Aufholeffekt nach der Pandemie werde 2024 sicher etwas nachlassen. "Wir erwarten ein Passagieraufkommen von rund 30 Mio. Fluggästen im Gesamtjahr“, so der Vorstand dazu.

Details zum Verkehrsergebnis

Passagierzahlen: Flughafen Wien-Gruppe

Von Jänner bis Dezember 2023 stieg das Passagieraufkommen in der Flughafen-Wien-Gruppe inklusive der Auslandsbeteiligungen Malta Airport und Flughafen Kosice auf insgesamt 37.958.240 Passagiere (+26,2%). Im Vergleich zum Vorkrisenniveau (2019) entspricht das einem Minus von lediglich 4,0%.

Passagierzahlen: Standort Wien

Die Passagierzahlen am Flughafen Wien stiegen von Jänner bis Dezember 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 24,7% auf 29.533.186 Passagiere und erreichten damit 93,3% des Vorkrisenniveaus 2019. Die Zahl der Lokalpassagiere stieg um 28,2% auf 22.831.334 Reisende, jene der Transferpassagiere um 14,3% auf 6.620.862.

Stark verbessert hat sich auch der Sitzladefaktor, also die Auslastung der Flugzeuge. Dieser stieg im Gesamtjahr 2023 auf 80,5% (+2,8 %p zu 2022) und liegt auch um 3,1 Prozentpunkte über dem Sitzladefaktor des Rekordjahres 2019. Das Frachtaufkommen sank im Vergleich zum Vorjahr leicht auf 245.009 Tonnen (Luftfracht und Trucking -2,2%).

Top-Reiseziele 2023:

Die beliebtesten Urlaubsdestinationen für Flugreisen ab Wien waren 2023 Antalya, Mallorca und Barcelona. Auf der Langstrecke lagen Bangkok, New York und Taipeh auf den ersten drei Plätzen. Die beliebtesten Reiseländer waren Deutschland, Spanien und Italien.

Das stärkste Passagierwachstum in 2023 im Vergleich zu 2019 - dem Jahr vor der Pandemie - verzeichneten Italien, Griechenland und die Türkei. Prognose für Passagierentwicklung 2024 Für das Gesamtjahr 2024 rechnet der Flughafen Wien mit rund 30,0 Mio. Passagieren am Standort Wien und für die Flughafen Wien Gruppe (inkl. Malta und Kosice) mit rund 39 Mio. Reisenden.

Damit hat sich der Wiener Flughafen im Vergleich zu den anderen Drehkreuze des Lufthansa-Konzerns schneller von der Pandemie erholt: München wurde 2023 das Vorkrisenniveau erst zu 80% erreicht und in Frankfurt zu 84%. Zürich, der Heimatflughafen der AUA-Schwester Swiss, hat die Passagierzahlen von 2019 zu 92% erreicht.

Wachstum, Pläne & Ziele

Um weiter wachsen zu können, wird die Flughafen Wien AG heuer in seine Terminals investieren. Im Februar erfolgt der Spatenstich für die Süderweiterung des Terminal 3. Bei der geplanten dritten Start- und Landebahn werden, so Jäger, heuer keine Entscheidungen fallen. Es liefen aber Vorbereitungen, um 2025 oder 2026 entscheidungsfähig zu sein. Der Vorstand geht von einer Bauzeit von 7 Jahren aus. Der Flughafen hatte 2023 einen Aufschub beantragt und hat nun bis Mitte 2033 Zeit, den Bau der dritten Piste abzuschließen.

Für 2024 prognostiziert der Flughafen Wien Rekordwerte bei Umsatz (rund 970 Mio. EUR) und Nettogewinn (mindestens 210 Mio. EUR). "Mit der neuen Süderweiterung, die 2027 in Betrieb gehen wird, werden wir hier international zu den Top-Airports aufschließen", so Vorstand Jäger dazu in der Aussendung. (APA / red)