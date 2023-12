Weltanschauen bietet nachhaltige Winterreisen in Europa

Der Reiseveranstalter Waltanschauen hat sich ganz dem Thema "gelebter Nachhaltigkeit" verschrieben. So werden weit über 90% aller angebotenen Gruppenreisen im Sinne der SDGs (Social Development Goals) am Landweg und bevorzugt mit der Bahn durchgeführt. Vor Ort gehören familiäre Unterkünfte, umweltfreundliche Kulinarik und Angebote sowie die faire Entlohnung der Unternehmen und ReiseführerInnen zum Selbstverständnis des österreichischen Unternehmens. Für sein nachhaltiges Wirken wurde Weltanschauen auch bereits mit dem unabhängigen Gütesiegel „travelife certified“ ausgezeichnet.

Gründer und Geschäftsführer des „social business“- Reiseveranstalters mit Sitz in Oberösterreich, Christoph Mülleder, sagt dazu: "Alle unsere Reisen werden persönlich kuratiert und profitieren von guten Kontakten vor Ort zu Menschen, die eine ähnliche Philosophie teilen." Ein zusätzliches Alleinstellungsmerkmal der Reiseangebote ist die Einbindung sozialer und gesellschaftspolitischer Aspekte. So treffen die Reisegruppen im Rahmen ihres Aufenthalts auch auf engagierte Menschen aus der Zivilgesellschaft, etwa SozialarbeiterInnen oder AktivistInnen. „Das Schöne und das Schwierige widersprechen sich nicht. Der Blick darauf eröffnet viel mehr neue Perspektiven“, so Mülleders Erfahrung.

Drei nachhaltige Reisen in den Schnee

Auch die drei aktuellen Winterreisen überzeugen mit der nachhaltigen Anreise per Bahn und sind ab sofort im gesamten DACH-Raum (Österreich, Deutschland, Schweiz) buchbar - die beiden Nordreisen via Interrailticket jeweils mit individuell wählbaren Zustiegen. Ab einem vereinbarten Treffpunkt reist die Kleingruppe dann gemeinsam weiter, wobei bereits der Weg als Teil des Ziels betrachtet wird.

Winter in den rumänischen Karpaten

2. bis 10. Februar 2024: Winterwandern und siebenbürgische Begegnungen - eine Reise mit dem Zug in eine „andere Welt“

Die Karpaten sind geradezu ideal zum Winter- und Schneeschuhwandern, weil sie immer noch weitab der ausgetretenen Touristenpfade liegen. Der Nachtzug bringt die Reisegruppe direkt von Wien ins rumänische Siebenbürgen. Nach der Ankunft im kleinen Bergdorf Magura dient als Unterkunft die familiengeführte Öko-Pension „Villa Hermani“ auf 1.050m Seehöhe mit Sauna und Kaminzimmer. Begegnungen mit der alten siebenbürgischen Kultur und mit VertreterInnen der Zivilgesellschaft bereichern das winterliche Reiseprogramm. Reiseroute: Wien-Sighisoara (Schäßburg)-Sibiu (Hermannstadt)-Magura-Brasov (Kronstadt)-Wien

Mit dem Zug nach Lappland

10. bis 28. Februar 2024: Die Lange Nacht des Nordlichts - 19 Tage mit Interrail durch Nordschweden und Norwegen

Mit etwas Glück zeigen sich bei dieser Reise die Nordlichter am Polarhimmel. Bleibende Erinnerungen hinterlassen auch Schneeschuhwanderungen und Schlittenhundefahren, ein Spaziergang über die gefrorene Ostsee, eine Fahrt mit dem Eisbrecher und die Begegnung mit Rentieren. Diese Reise gewährt zudem Einblicke in das Leben der Sami, dem indigenen Volk Lapplands, sowie in die aktuell laufende „Übersiedlung“ der gesamten Stadt Kiruna aufgrund Europas größter Eisenerzmine. Der Weiterreise mit dem Artic Train nach Narvik in Norwegen auf einer der schönsten Bahnstrecken Europas folgt ein Besuch in der europäischen Kulturhauptstadt Bodø 2024. Rückreise mit Programmpunkten in Trondheim und Oslo. Übernachtet wird in komfortablen Hotels, meist mit Öko-Siegel, sowie im Nachtzug - im Schlaf- bzw. Liegewagen. Reiseroute: AT/D/CH-Hamburg-Stockholm-Luleå-Kiruna-Absiko-Narvik-Bodø-Trondheim-Oslo-Göteborg-Kopenhagen-Hamburg- AT/D/CH

Nordlichter und Rentiere im Wildnisdorf am Polarkreis

9. bis 20. März 2024: Reiseerlebnis zwischen winterlichen Naturschauspielen und urbaner Kultur

Der Nachtzug aus Stockholm zieht an tief verschneiten Winterwäldern vorbei, um früh morgens in Schwedisch-Lappland einzufahren. Auf der Suche nach der Aurora Borealis, den Nordlichtern, verbringt die Gruppe eine Woche lang in einfachen, gemütlichen Holzhütten im Wildnisdorf Solberget mit Ökotourismus-Siegel direkt am Polarkreis. Zu Fuß, mit Skiern oder am Rentierschlitten wird die Winterlandschaft erkundet, abends lädt die Sauna zum Aufwärmen ein. Als urbaner Kontrast ergänzen Stadttouren in Stockholm, Kiruna und Kopenhagen das Programm. Reiseroute: AT/D/CH-Hamburg-Stockholm-Nattavaara-Solberget-Kiruna-Stockholm-Kopenhagen-Hamburg-AT/D/CH

Mehr Infos unter: www.weltanschauen.at