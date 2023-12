Qatar Airways stellt neuen Regional Manager Central Europe vor

Qatar Airways hat Michael Maass, der seit 30 Jahren in der Reisebranche tätig ist, zum neuen Regional Manager Central Europe ernannt. Eric Odone, Qatar Airways Vice President Europe, sagt dazu: „Ich freue mich sehr, Michael Maass in unserem Team willkommen zu heißen. Er verfügt über eine langjährige Expertise in der Reise- und Airlinebranche und bringt umfangreiche Kenntnisse im Sales- und Business Development-Bereich mit, von denen Qatar Airways, unsere KundInnen sowie unsere Geschäfts- und HandelspartnerInnen profitieren werden.“

Maass Weg zu Qatar Airways

Gestartet hat Maass seine Karriere bei Hapag-Lloyd Geschäftsreise GmbH, bevor er im Anschluss 13 Jahre lang bei Finnair in verschiedenen Positionen tätig war. Neben der Position als Sales Director für Asien im Head Office von Finnair, war Maass als Country Manager unter anderem für den BeNeLux Markt sowie für Nord Amerika zuständig. Zuletzt war Michael Maass seit 2013 bei Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH in verschiedenen Funktionen tätig.

Zu seiner neuen Position als Regional Manager Central Europe sagt Michael Maass: „Ich freue mich sehr auf meine neuen Aufgaben bei Qatar Airways und darauf, mit dem gesamten Team zusammenzuarbeiten. Die Fluggesellschaft hat auf der ganzen Welt einen exzellenten Ruf und bietet ihren KundInnen den besten Service an Bord einer der jüngsten und nachhaltigsten Flotte weltweit. Unser Ziel ist es, die sehr gute Position von Qatar Airways im Freizeit- und Geschäftsreisebereich in Zentraleuropa weiter auszubauen.“ (red)