Kenia schafft Visumpflicht ab

Die neue Richtlinie werde ab dem 1. Jänner in Kraft treten, sagte Ruto während einer Rede zum 60. Unabhängigkeitstag des Landes in der Hauptstadt Nairobi. BesucherInnen, egal aus welchem Teil der Welt, müssten lediglich ein Formular für eine elektronische Reisegenehmigung ausfüllen, so Ruto weiter. Dies sei schnell und einfach über eine neue digitale Plattform möglich, die zu diesem Zweck entwickelt wurde.

Weitere Details gab Ruto zunächst nicht bekannt. Vor etwa zwei Monaten hatte der Präsident bereits Pläne angekündigt, Visumsanforderungen für BesucherInnen aus anderen afrikanischen Ländern bis Jahresende abzuschaffen.

In Kenia ist besonders die Masai Mara als Safaridestination berühmt, von wo während der "Great Migration" Hunderttausende Gnus, Gazellen und Zebras durch die Serengeti Richtung Tansania ziehen. Auch die weißen Sandstrände in und um die Küstenstadt Mombasa sind ein beliebtes Urlaubsziel. (APA / red)