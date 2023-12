Am Flughafen Graz aufs Christkind warten

Damit das Christkind ungestört landen und Geschenke verteilen kann, müssen große und kleine Kinder beschäftigt und abgelenkt werden. Deshalb erteilt es dem Flughafen Graz regelmäßig den Auftrag, für Unterhaltung und weihnachtliche Einstimmung zu sorgen. Auch in diesem Jahr verkürzt das bunte Rahmenproramm von 09:00 bis 13:00 Uhr so die Wartezeit bis zur Bescherung.

„Warten aufs Christkind“- Programm:

Christkindl Werkstatt: Tolle Bastelideen für den Christbaum und Weihnachtstisch

Kinder Backstube: Weihnachtliche Leckereien zum Selbermachen

Wie das Licht wieder zu den Menschen kommt: Frederik Mellak erzählt Winter- und Weihnachtsmärchen für Erwachsene und Kinder ab 5 Jahren (jeweils um 10:00 und 11:30 Uhr, 1. Stock, Konferenzraum Nr. 3)

Flughafenführungen: Ein Blick hinter die Kulissen des Flughafen Graz jeweils um 09:00, 10:00, 10:30 und 11:00 Uhr (begrenzte Teilnehmerzahl – Anmeldung nur vor Ort)

Festliche Bläsermusik: Das Bläserensemble der TMK Trautmannsdorf stimmt auf den Heiligen Abend ein (10:30 bis 11:30 Uhr)

Weihnachtspunsch-Stand: Mit heißen Getränken erwartet Sie das Team von Lagardère

„Inzwischen leben wir am Flughafen Graz zu Weihnachten zwei Traditionen,“ erzählen Wolfgang Grimus und Jürgen Löschnig, die Geschäftsführer des Flughafen Graz. „Die eine ist natürlich die Veranstaltung „Warten aufs Christkind“ selbst, die bei jung und alt beliebt ist; die zweite ist die Spendenaktion, zu der wir an diesem Tag immer aufrufen. In diesem Jahr gehen die gesammelten Spenden an den Blinden- und Sehbehindertenverband Österreich“.

Nähere Infos unter: www.flughafen-graz.at (red)