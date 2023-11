G Adventures stellt neue National Geographic Journeys vor

Mit den acht neuen Journeys erhöht sich die Gesamtzahl der Reisen auf 89 in beiden Kollektionen, darunter 16, die speziell für Familien konzipiert sind. Alle Angebote sind ab sofort buchbar - die ersten Abreisetermine finden im April 2024 statt. Die neuen National Geographic Journeys führen dabei durch Schottland, die Türkei und Wyoming in den Vereinigten Staaten. Zudem gibt es eine neue Tour, die die beiden vorherigen Peru- und Bolivien-Reisen verbindet. Die vier neuen National Geographic Family Journeys auf der anderen Seite führen neugierige junge Menschen zusammen mit ihren Familienmitgliedern nach Belize, Griechenland, Irland und den Südwesten der Vereinigten Staaten.

Neue National Geographic Journeys

Wie bei allen National Geographic Journeys-Reisen bieten alle Abenteuer exklusive Erlebnisse aus dem Portfolio von G Adventures. Dazu gehören zum Beispiel: Kajakfahren durch den Antelope Canyon in Arizona, die Teilnahme an griechischen Familienspielen in Athen, das Erlernen der Herstellung von Tortillas aus gemahlenen Maiskörnern in Belize und eine geheimnisvolle Schatzsuch ein Dublin, Irland.

Ben Perlo, Präsident von G Adventures, sagt, dazu: "National Geographic ist ein sehr bekannter Name und G Adventures der weltweit führende Reiseveranstalter für Erlebnisreisen in kleinen Gruppen und Pionier für Gemeindetourismus. Gemeinsam haben wir ein einzigartig attraktives Urlaubsangebot für eine immersive Erkundung geschaffen, bei dem wir die lokalen Gemeinschaften an den von uns bereisten Orten wirklich kennenlernen. Ich freue mich besonders darüber, dass unsere National Geographic Family Journeys-Kollektion wächst, da immer mehr Familien gemeinsam Zeit verbringen und echte Erlebnisse teilen möchten. All diese faszinierenden neuen Reisen konzentrieren sich auf praktische Erkundung, Fotografie, Geschichte, Kultur, Natur und Tierwelt, sodass sie wirklich Lernen und Abenteuer mit einigen der beeindruckendsten Schauplätzen der Welt vereinen", so Perlo weiter.

Überblick zu den den neuen Reisen:

Legendäre Tierwelt in Yellowstone und Grand Teton - Auf dieser Erkundungstour durch den Grand Teton und den Yellowstone-Nationalpark erleben Reisende das Beste des amerikanischen Westens. Unter der Anleitung von örtlichen Experten und Naturforschern begegnen die Reisenden einer Vielzahl geologischer Wunder wie Wasserfällen und Geysiren und beobachten die reiche Tierwelt der Region, zu der Grizzlybären, Wölfe, Elche, Weißkopfseeadler und der scheue Grauwolf gehören.

Die Schätze von Peru & Bolivien - Eine Reise zurück in die Zeit des antiken Inka-Reiches, bei der die Reisenden die Tempel und Terrassen von Machu Picchu sowie die ehemalige Hauptstadt Cusco in Peru erkunden. Ein Besuch der historischen Städte Sucre und La Paz in Bolivien, zeigt das faszinierende Erbe der indigenen Bevölkerung der Region.

Schottland: Historisches & Highlands - Auf dieser 9-tägigen Reise tauchen die TeilnehmerInnen ein in Schottlands Geschichte und Legenden und besucht spektakuläre Burgen, Museen aus der Eisenzeit und berühmte Ruinen, die das Schottland von einst einfangen. Während einer Reise entlang der schottischen Highlands von Pitlochry nach Portree entdecken Reisende charmante Dörfer, glitzernde Seen und berühmte Destillerien.

Kulturwunder der Türkei - Auf dieser einzigartigen Reise tauchen die Reisenden in das Leben von Istanbul, Pamukkale, Konya, Kappadokien und darüber hinaus in die faszinierende Geschichte der Türkei ein.

Neue Reisen für Familien

Family Journey im Südwesten der USA: Sedona, Zion und Grand Canyon - Mit imposanten Klippen, farbenfrohen Canyons, faszinierenden Felskuppen und Mesas bietet diese Reise durch den Südwesten ein außergewöhnliches Abenteuer für die ganze Familie. Die großen und kleinen Reisenden erkunden die bekanntesten Wahrzeichen der Region, darunter den Grand Canyon, Montezuma Castle, den Antelope Canyon und mehr.

Family Journey Belize: Regenwälder, Strände & alte Höhlen - Mit einer bemerkenswerten Unterwasserwelt, Ruinen und wildtierreichen Dschungeln ist Belize das ultimative Reiseziel für Familien. Diese 8-tägige Reise lässt sie eintauchen in die Menschen, Orte und Bräuche dieses atemberaubenden Landes. Kleine und große Globetrotter schweben auf Schläuchen durch atemberaubende Höhlensysteme, sichten Jaguare im Cockscomb Basin Wildlife Sanctuary, erforschen die antike Maya-Lebensweise und schnorcheln an lebhaften Korallenriffen.

Family Journey Griechenland: Geschichte und Geschichten - Diese 9-tägige Reise durch Griechenland lässt Groß und Klein in die tausend Jahre alte Geschichte des Landes eintauchen. Die Familien erleben diese Zeit mit interaktiven Besuchen in der Akropolis, dem Pantheon Museum und der Agora von Athen. Die Vergangenheit wird hautnah mit antiken Spielen, Schatzsuchen und Spaß für die ganze Familie erkundet. Außerdem können sie schwimmen, schnorcheln und malerische Dörfer erkunden.

Family Journey Irland: Burgen, Folklore & gälische Traditionen - Bei dieser unvergessliche Familienreise in Irland, einem Land, das von Tradition und Folklore geprägt ist, dürfen Klein und Groß über die malerische Pracht der berühmten grünen Landschaften, wie Ring of Kerry, die Cliffs of Moher und die Insel Inisheer staunen.

Weitere Informationen unter: www.gadventures.com/travel-styles/national-geographic-journeys (red)