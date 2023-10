Israel: AUA-Sonderflüge bringen ÖsterreicherInnen nach Wien

Außer dem Flugzeug aus Tel Aviv sei eine vom Außenministerium gecharterte Maschine der Austrian Airlines auf dem Weg nach Larnaka, Zypern, um die am Mittwochabend evakuierten Personen sicher nach Hause zu holen. Am Mittwochabend sind 83 ÖsterreicherInnen aus Israel ausgeflogen worden. Geplante Ankunftszeit in Wien ist 17.20 Uhr.

Sowohl am Flughafen in Tel Aviv als auch auf Zypern würden die Passagiere von einem rot-weiß-roten Krisenteam betreut, berichtete die Sprecherin. Bei ihrer Ankunft in Wien würden die Passagiere außerdem von einem Team des Außenministeriums in Empfang genommen.

Weiterer Evakuierungsflug geplant

Die Zahl der ausreisewilligen ÖsterreicherInnen ändere sich laut Außenministerium laufend, derzeitiger Stand - rund 160 Personen. Daher ist für Freitag ein zusätzlicher Evakuierungsflug geplant. Vorgesehener Abflug in Tel Aviv ist um 12.00 Uhr, Ankunft in Wien gegen 14.45 Uhr. Außerdem würden laufend weitere Ausreisemöglichkeiten über den Landweg geprüft. Betroffene ÖsterreicherInnen, die noch nicht mit der Botschaft in Kontakt getreten sind, werden gebeten, sich bei der Österreichischen Botschaft in Tel Aviv zu melden: E-Mail-Adresse tel-aviv-ob@bmeia.gv.at.

Rund 8.000 ÖsterreicherInnen leben in Israel, mehr als 200 waren laut dem Außenministerium zu Beginn des Hamas-Großangriffs am Samstag als Reisende gemeldet.

Ausreisen aus Israel

Auch andere Länder setzten am Donnerstag Evakuierungsmaßnahmen. So startete der erste Sonderflug der Lufthansa zur Evakuierung von Deutschen nach Tel Aviv, wie die Deutsche Presseagentur dpa meldete. Weitere Flüge für deutsche Staatsangehörige nach Zypern sind geplant.

Auch Frankreich organisiert für die Rückholung von Staatsbürgern aus Israel am Freitag und Samstag jeweils mehrere Sonderflüge. Eine erste Sondermaschine von Air France aus Israel werde am Donnerstag gegen Abend in Paris erwartet, teilte das Außenministerium mit. Litauen holt 30 BürgerInnen mit einer Militärmaschine von Tel Aviv über die Türkei ins Heimatland zurück. (APA / red)