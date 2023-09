Riu Palace Macao feiert Wiedereröffnung

Das Hotel, das 1994 als erstes Hotel der RIU Palace Kategorie in Amerika eröffnete und 2012 erstmals renoviert wurde, erstrahlt seit kurzem in neuem Glanz. Neben einem stilvollen Design wartet das Haus mit Neuheiten im gastronomischen Bereich sowie dem exklusiven Service Elite Club by RIU auf. Auch ein neues Wellness-Zentrum das von allen Gästen der fünf RIU Hotels in Punta Cana genutzt werden kann, wurde im Zuge der Modernisierung eröffnet.

Modernisierung aller Bereiche

Gastronomisch überzeugt das Hotel mit sechs Restaurants, die allesamt renoviert wurden. Neben dem internationalen Buffet im Hauptrestaurant gibt es das italienisches Restaurant „Volare“, ein Steakhouse, ein asiatisches Restaurant namens „Kabuki“ und das Fusion-Restaurant „Krystal“. Neu ist die Sportbar, in der rund um die Uhr Speisen und Getränke angeboten werden, sowie der Grillbereich, „Pepe’s Food“ mit einer Burger-Bar im Bereich der Pools.

Auch die insgesamt 476 Zimmer des Hauses wurden einer umfassend Modernisierung unterzogen und präsentieren sich ab sofort in sanften Farben. Noch mehr Luxus und Exklusivität bieten die Swim-up Zimmer mit eigenem Pool. Sie stehen ausschließlich Gästen zur Verfügung, die den Elite Club by RIU Service gebucht haben. Zusätzlich zu den 34 Zimmern mit privatem Pool gibt es 22 weitere Zimmer für Elite Club Gäste. Zu den Elite Club Dienstleistungen gehören eine eigene Lounge mit Bar, ein exklusives Restaurant mit à la carte Dinner, ein à la carte Frühstück im italienischen Restaurant sowie einen exklusiven Strandbereich mit eigener Bar und Premium-Getränken für Elite-Kunden.

RIU-Anlage in Punta Cana

Das Riu Palace Macao befindet sich in der Anlage von RIU in Punta Cana und teilt sich mit den vier anderen Hotels der Kette den Splash Water Park, die Riu Party, das renovierte Casino, die karibische Straße mit ihren malerischen Geschäften und der Diskothek Pachá.

Zudem können jetzt alle Gäste von RIU in Punta Cana das bislang größte Wellness Center der Hotelkette nutzen. Das neue Zentrum verfügt über einen großen Fitnessraum mit allen Geräten, die für ein umfassendes Training erforderlich sind, einen Schönheits- und Friseursalon sowie ein Spa mit zwei Wasserbereichen, Dampfbädern und bis zu neun Massagekabinen.

Weitere Informationen unter: www.riu.com (red)