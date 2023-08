Travelport: Neuer DACH-Senior Business Development Manager

Travelport hat Schillinger zum neuen Senior Business Development Manager für Österreich, Deutschland und die Schweiz ernannt. In der Reisebranche ist Schillinger dabei kein Unbekannter. Vor seinem Wechsel zu Travelport war er elf Jahre für die Aviareps AG tätig, zuletzt als Geschäftsführer. In dieser Position leitete er ein mehr als 25-köpfiges Team und war unter anderem auch für die Gewinnung neuer Kunden sowie die Entwicklung effizienterer Lösungen und Prozesse für bestehende Kunden verantwortlich.

DACH bietet Wachstumschancen

„Mit Thomas Schillinger haben wir einen ausgewiesenen Experten für Travelport gewinnen können, der nicht nur die Branche kennt und bestens vernetzt ist, sondern auch über wichtiges Know-how und die Erfahrung bei der Gewinnung neuer Kunden verfügt“, erläutert Dieter Rumpel, Travelports Managing Director Germany, Austria & Switzerland. „Speziell im deutschen Markt sehen wir gute Wachstumschancen. Hier bauen wir nicht zuletzt auf unsere weiterentwickelte Produktpalette, die beispielsweise touristisch ausgerichtete Reisebüros, Reiseveranstalter, Internet-Reisebüros oder auch Unternehmen im Bereich Corporate Travel bestens unterstützen kann.“

„Ich freue mich sehr darüber, Teil des Travelport-Teams zu sein“, so Thomas Schillinger. „Heutzutage spielen innerhalb der Branche Individualisierung und umfassender Service eine immer größere Rolle, nicht nur für die Reisenden. Viele Anbieter können wir dabei tatsächlich unterstützen und weiter voranbringen, was jedoch nicht allein in unserer Technik begründet liegt. Auf Basis eines intensiven und individuellen Beratungsprozesses entwickeln wir die bestmöglichen Lösungen, welche exakt das widerspiegeln, was ein Kunde für sein Geschäftsmodell benötigt.“ (red)