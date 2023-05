T.A.I. Werbe Grand Prix 2023: Live Siegerehrung der GewinnerInnen

Der Wettbewerb, der 2023 bereits zum 36. Mal über die Bühne ging, hat einen außerordentlichen Stellenwert im Bereich der Tourismuswerbung. Denn neben dem Votum der Fachjury, die unter Vorsitz des Agentur-Profis Stefan Schmertzing („Agentur Wunderknaben“) steht und an der Petra Stolba, der Kabinettschefin des Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments, an vorderster Front mitwirkt, erfolgt die Kür der Sieger-Exponate durch den wichtigsten Juror, den es für jegliche Werbung gibt, durch das Publikum.

Dieser Stellenwert zeigte sich auch bei der gut besuchten feierlichen Siegerehrung: So nahmen mehr als 100 Tourismus- und Werbe-Profis beim heutigen Event in den Räumen des 5-Sterne-Luxushotels Palais Hansen Kempinski Wien teil. Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler gratulierte den GewinnerInnen per Video-Botschaft.

„Online allein ist zu wenig!“

Für den Jury-Vorsitzenden ist die Breite der vom T.A.I. Werbe Grand Prix abgedeckten Kategorien – von Print über TV- und Radio-Spots bis zu online – ein entscheidendes Kriterium für den Erfolg von Werbeaktionen. „Erfolgreiche Markenbildung kann man nur bewerkstelligen, wenn alle Kanäle bespielt werden. Rein über online funktioniert das nicht“, so Schmertzing.

Mit über 200 Einreichungen war das Feld etwas kleiner als zu Zeiten vor der Pandemie, was der Professionalität der Print- und Onlinekampagnen keinen Abbruch tat. Weiterhin im Vormarsch befindet sich der Mix von Digital über Bewegtbild bis Print. Stärkste Kategorie bildeten diesmal die TV-Spots und Imagefilme.

Die PreisträgerInnen

Der T.A.I. Werbe Grand Prix wird in den Kategorien Print (Plakate, Kataloge, Prospekte), TV‐ und Radio‐Spots, Websites sowie (Online & Digital-) Marketing-Kampagnen und Social-Media-Kampagnen ausgetragen. Die Bewertung wurde auf www.werbegrandprix.at im März 2023 durchgeführt und erfolgte, wie erwähnt, sowohl durch eine Fachjury als auch – und das macht den T.A.I. Werbe Grand Prix einzigartig – durch das Reise-affine Publikum.

Die besten Exponate aus Sicht des Publikums und der Fachjury erhalten jeweils „Signum Laudis“-Medaillen in Gold, Silber und Bronze. In Einzelbereichen besonders herausragende Einreichungen werden von der Fachjury mit einem „Sonderpreis“ gewürdigt.

Die Kristall-Award GewinnerInnen

Die T.A.I. Werbe Grand Prix Kristallskulptur erhalten jene Exponate, die in beiden Wertungen – Jury und Publikum – in ihren Kategorien die mit Abstand höchste Punkteanzahl erreichen:

Die SiegerInnen 2023:

spectory | Digital Marketing & Design Agentur – „Digitales Recruiting für sabtours-Reisebüros“ | (Online & Digital-) Marketing sowie Social-Media-Kampagnen

Burgenland Tourismus GmbH – TV-Spot: SO EINEN WEIN SPIELT’S NUR DA

- Nicholas Ofczarek als die Weine | Spots gesamt

Sportalpen GMBH – www.astrid.at | Websites gesamt

St. Martins Therme & Lodge – „Naturtalenten auf Augenhöhe begegnen“ | Plakate, sonstige Werbemittel

Tourismusverband Franken – Urlaubsmagazin "Freu' Dich auf Franken"| Kataloge gesamt

Weitere Informationen zum T.A.I. Werbe Grand Prix unter: www.werbegrandprix.at (red)