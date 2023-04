Bentour: Spielzeug für den Urlaub bestellen

Die bis zu 90cm langen und 40cm hohen Fahrzeuge können dabei über die App bzw. das Serviceportal www.mybentour.com geordert werden. Zum Preis von 17 EUR pro Fahrzeug werden diese am ersten Urlaubstag (bzw. spätestens einen Tag nach Bestellung) von einem/r Bentour ReiseleiterIn ins Hotel gebracht und stehen den Gästen dann exklusiv bis zum letzten Urlaubstag zur Verfügung – unabhängig der Dauer des Aufenthalts.

„Wie gerne Kinder am Strand mit einem passenden Fahrzeug in vernünftiger Größe spielen, weiß ich aus eigener Erfahrung“, so Deniz Ugur, CEO von Bentour Reisen, zur neusten Aktion des Veranstalters. „Mit unseren Spiel-Fahrzeugen bieten wir unseren Gästen jetzt diese einzigartige Möglichkeit, denn ein 90cm großes Fahrzeug lässt sich nicht so einfach im Gepäck mitnehmen.“

Wie auch für alle anderen Veranstalter-eigenen Leistungen, die KundInnenen auf dem Serviceportal buchen, erhält das Reisebüro der KundInnen für die Buchung eines Fahrzeugs vor Urlaubsbeginn automatisch volle Provision. (red)