Die Geschäftsführer der drei Landestourismusorganisationen, Andreas Winkelhofer von Oberösterreich Tourismus, Leo Bauernberger von SalzburgerLand und Michael Feiertag von Steiermark Tourismus, den Geschäftsführern von Salzkammergut Tourismus, Michael Spechthauser, und von Salzburg AG Tourismus (Wolfgangseeschifffahrt, Schafbergbahn), Mario Mischelin, präsentierten gemeinsam mit Elisabeth Schweeger, der Künstlerischen Geschäftsführerin von KHS Bad Ischl – Salzkammergut 2024, das touristische Angebot unter dem Motto „Salzkammergut verbindet“ in Wien. „Wir arbeiten seit Jahrzehnten zusammen. Mit dem Zuschlag zur Kulturhauptstadt ist es nur logisch, dass wir auch gemeinsam Marketing machen“, betonte Bauernberger. „Wir freuen uns, Gemeinsames über Trennendes zu stellen“, so Feiertag.

Das Lebensgefühl, das das Salzkammergut ausmacht, Kunst und Kultur, die Sommerfrische und Aktivitäten in der Natur sowie Kulinarik und Genuss stehen bei der Promotion im Vordergrund. Die Region mit den 23 Orten soll als grenzübergreifenden Lebens- und Kulturraum präsentiert werden.

Derzeit werden innovative und emotionale Kommunikationsstrategien erarbeitet und Angebote entwickelt, die die Steigerung der Nachfrage in den Hauptquellmärkten Deutschland und Österreich im Fokus haben. Dadurch soll die Bekanntheit der Region weiter gefördert, die Zusammenarbeit gestärkt und Synergien noch besser genutzt werden. Im Rahmen von definierten Kommunikationsaktivitäten wie Content- & Medienpartnerschaften, reichweitenstarken Online-, Social-Media- und Digital-Offensiven sowie Presse- und Medienevents werden gemeinsame Budgetmittel eingesetzt.

Kultur ist vielfältig

Vieles verbindet die Menschen in der Region: das Salz, das ihr den Namen und die Identität brachte, die Natur mit den Bergen, Seen und Flüssen, die alpine Tischkultur und Geselligkeit. Zahlreiche Urlaubsangebote und Veranstaltungen sowie große Jubiläen wie 130 Jahre SchafbergBahn und 150 Jahre WolfgangseeSchifffahrt sollen für Gäste wie Einheimische erlebbar sein. Anstelle der Talstation der SchafbergBahn wird mit Saisonbeginn am 29. April ein modernes ErlebnisQuartier errichtet.

Besonderen Platz nimmt auch die „Wirtshauskultur“ als Teil der Identität ein. „Ein zentraler thematischer Baustein der Kampagne ist dem Thema Kulinarik gewidmet. Und da wollen wir auf unsere Genusswochen unter dem Titel „Salz in der Suppe“ verweisen, die von 28. April bis zum 28. Mai 2023 ebenfalls erstmalig stattfinden werden. 120 Gastrobetriebe unterschiedlichster Ausrichtungen werden auf verschiedensten Veranstaltungen sowie mit speziellen Getränken und Speisen auf die salzkammergut-typischen Themen Salz, Wasser und Fisch hinweisen“, erläutert Spechtenhauser. Wer gerne ein Stück Sommerfrische in Wien erleben möchte, ist zum Genuss- und Erlebnisfestival „Oberösterreich Sommerfrische“ am 3. und 4. Juni 2023 im Kursalon Wien/Stadtpark eingeladen, wie Winkelhofer informiert.

Das Projekt Wirtshauslabor nimmt sich der Wiederbelebung von Leerständen. „Die Region ist reich an Kultur und Geschichte. Der ländliche Raum muss sich gegenüber urbanen Entwicklungen behaupten. Mit dem Labor schauen wir, wie es in Zukunft funktionieren könnte“, erklärte Schweeger. Wirtshäuser sollen nicht nur zum Essen und Trinken sondern auch Ort für Bücher, Gespräche und Konzerte sein. Das Kulturhauptstadtjahr soll zudem nicht nur eine einmalige Großveranstaltung sein, „sondern Anlass, dass es weitergeht.“ (red)

Zu finden sind diese Angebote auf der neuen Website www.salzkammergut-verbindet.at