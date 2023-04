Therme Wien veranstaltet 4. Wiener Bademanteltag

Seit 2018 bietet die Therme Wien - einer der Leitbetriebe der VAMED Vitality World - Gästen die am 2. Mai ab 16 Uhr schon im Bademantel anreisen einen kostenfreien Nachmittag in entspannter Athmosphäre. Auch dieses Jahr wird erwartet, dass wieder bis zu 1.500 Besucher der Einladung der Therme Wien folgen und mit ihren Bademantel-Kreationen Spaß und Thermenflair in der ganzen Stadt verbreiten. Zusätzlich werden SchauspielerInnen der Theatergruppe Nesterval vor und in der Therme Wien für Unterhaltung sorgen. Außerdem erhalten heuer erstmals alle „Bademanteltag“-Gäste ein exklusives Gutscheinheft mit vielfältigen Vergünstigungen für zukünftige Thermenbesuche.

„Es ist uns eine Freude, dass der Wiener Bademanteltag so gut von unseren Gästen aufgenommen wurde, und wir freuen uns darauf, heuer mit unseren Gästen zum vierten Mal diesen besonderen Tag zu feiern. Der Bademantel ist das Sinnbild für Erholung und Entspannung – er soll uns daran erinnern, sich immer wieder etwas Gutes zu tun und regelmäßige Auszeiten vom Alltag zu genießen", so Dr. Edmund Friedl, Geschäftsführer der Therme Wien.

Tagesgäste erhalten Bademantel als Geschenk

Alle Gäste, die am 2. Mai einen „Relax! Tagesurlaub“ in der Therme Wien verbringen (Buchung unter www.thermewien.at/relax-tagesurlaub), können sich über einen hochwertigen Bademantel von „Le Stoff“ im Wert von 54,90 EUR als Geschenk freuen. Verschiedene Bademantel-Modelle werden dazu in der Therme ausgestellt und können vor Ort in der gewünschten Größe und Farbe gratis bestellt werden.

Weitere Infos:

Der Wiener Bademanteltag endet um 22 Uhr, wenn die Therme Wien schließt. Badeschluss ist auch an diesem Tag um 21:40 Uhr. Weitere Infos zur Teilnahme am Wiener Bademanteltag unter www.thermewien.at/bademanteltag