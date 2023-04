FH Wien: Passagierzahlen im März leicht unter Vorkrisenniveau

Wie der Flughafen heute mitteilte, wurden am Standort Wien im Vormonat 2,1 Mio. Passagiere und damit 65,4% mehr als im März 2022 abgefertigt. Im März 2019 lag das Passagieraufkommen allerdings noch bei 2,4 Mio. Im Gegensatz zum Standort Wien lagen die Passagierzahlen der Flughafen-Beteiligungen in Malta und Kosice bereits über dem Vor-Corona-Niveau.

Am Flughafen Malta legte das Passagieraufkommen um 53,8% auf 487.117 Reisende zu. Das waren um 2% mehr als im März 2019. Am Flughafen in Kosice erhöhte sich die Zahl der Passagiere um 37,1% auf 35.065 Personen und lag damit 17,7% über dem Wert von 2019.

Details zum Aufkommen in Wien

In Wien legte die Zahl der Lokalpassagiere im Jahresvergleich um 58,8% auf 1,57 Mio. zu, die Zahl der Transferpassagiere stieg um 93,1% auf 473.280 Personen. Es gab 16.114 Starts und Landungen (plus 36,6%) und einen Anstieg des Frachtaufkommens von 5,6% auf 23.237 Tonnen gegenüber März 2022.

Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien im März 2023 stieg nach Westeuropa auf 687.452 Passagiere (+56,7% im Vergleich zum Vorjahr). Nach Osteuropa reisten im März 2023 insgesamt 165.387 Passagiere (+87,4%). Nach Nordamerika verzeichnete der Airport 24.699 Reisende (+98,6%) und nach Afrika 26.215 (+69,0%). In den Nahen und Mittleren Osten verzeichnete der Flughafen Wien im März 2023 insgesamt 78.791 (+64,3%) und in den Fernen Osten 37.861 Passagiere (+359,6%). (APA / red)