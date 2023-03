Air Serbia startet Frühlings-Aktion

Die nationale serbische Fluggesellschaft bietet Kunden - im Rahmen einer aktuellen Werbekampagne - Flugtickets für 48 Ziele in ganz Europa zu besonders günstigen Preisen. Einzige Bedingung: die Flüge müssen zwischen dem 15. März und dem 15. Mai 2023 stattfinden.

"Der Frühling ist die ideale Reisezeit. Angenehme Temperaturen und schönes Wetter ermöglichen es uns, die meiste Zeit des Tages draußen unterwegs zu sein und die Metropolen Europas so besonders intensiv zu erkunden. Mit Air Serbia können Reisende ihre Ziele besonders schnell und einfach erreichen, und das zu außergewöhnlich günstigen Preisen. Wir hoffen, dass unsere Werbekampagne einen Anreiz zum Reisen gibt", so Maša Vasović, Head of Revenue Management, Air Serbia.

Aktionspreise für 48 Ziele

Während der Werbeaktion sind Tickets nach Banjaluka, Barcelona, Athen, Tivat, Podgorica, Zagreb, Thessaloniki, Bukarest, Skopje, Sofia, Tirana, Sarajevo, Ljubljana, Malta und Budapest zum Preis von 39 EUR für den Hinflug erhältlich.

Wer in diesem Frühjahr nach Rom, Stuttgart, Oslo, Kopenhagen, Stockholm, Bologna, Nürnberg, Hannover, Düsseldorf, Venedig, Mailand, Larnaca, Bari oder Catania reisen möchten, profitiert von Tickets ab 49 EUR pro Flug.

Für Passagiere, die im Zeitraum bis 19. März eine Reise nach Salzburg, Lyon, Zürich, Brüssel, Wien, Prag, Madrid, Valencia, Istanbul, Ankara, Berlin, Malaga, Frankfurt, Paris, Amsterdam, Lissabon und İzmir planen, gibt es Tickets zum Sonderpreis ab 59 EUR oder ab 79 EUR für die einfache Strecke nach London.

Tickets für Flüge nach Tel Aviv, dem neuesten Ziel im Streckennetz von Air Serbia, können während des Aktionszeitraums zu Preisen ab 99 EUR für den Hinflug erworben werden.

Weitere Informationen unter: www.airserbia.com/de/ (red)