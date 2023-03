Neues Buchungstool Sabre Vacations

Die Markteinführung für neue und bestehende Reisebürokunden wird voraussichtlich im Juli beginnen, wie Sabre im Rahmen der ITB in Berlin mitteilt. Reisebüros können mit Sabre Vacations Urlaubsangebote suchen, vergleichen und buchen. Der breite Content werde zunächst Pauschalreisen, Hotels, Kreuzfahrten, Mietwagen und Reiseversicherungen umfassen, heißt es. Sabre Vacations werde voraussichtlich bis zum vierten Quartal 2023 Sabres derzeitiges Produkt Shop Holidays ablösen.

Zentrales Element bei Suche und Vergleich sind „Hotelsets“, die wie virtuelle Kataloge funktionieren. Agents können damit Hotels nach individuellen Kriterien gruppieren und so bestimmte Kundensegmente, etwa Hochzeitsreisende, Golfurlauber oder Familien mit kleinen Kindern, gezielt ansprechen und beraten. Die Hotelsets basieren auf dem Produktwissen der Expedienten und können innerhalb des Reisbüros weitergegeben und gemeinsam genutzt werden. Um auf die Wünsche ihrer Kunden einzugehen, können die Reisebüromitarbeiterinnen und -mitarbeiter Hotels nach Tausenden von den Reiseveranstaltern bereitgestellten Attributen suchen und filtern, von der Wasserrutsche bis Gourmetrestaurant. Auf der benutzerfreundlichen Oberfläche können mehrere Angebote Seite an Seite verglichen und so eine kundenorientierte Beratung gewährleistet werden.

Das ausgewählte Urlaubsangebot lässt sich mit einem Klick buchen, zudem können Zusatzangebote, etwa Zimmer-Upgrades, Mietwagen oder Reiseversicherung, unkompliziert angezeigt und zugefügt werden. Die Lösung ermöglicht laut Sabre außerdem die nahtlose Integration mit Drittanbietern, zum Beispiel Mid- und Back-Office-Systemen oder Tools zur Angebotslegung.

Wachstumschancen

„Wir freuen uns sehr, Sabre Vacations auf der ITB Berlin vorzustellen“, sagte Tom Fecke, Regional Director, Central & Eastern Europe, Sabre Travel Solutions. „Sabre plant, einen neuen Marktplatz für personalisierte Reise zu schaffen und Leisure ist dabei eine wichtige Komponente. Gerade hier in der DACH-Region stellt das Segment eine erhebliche Wachstumschance für Anbieter, Reiseveranstalter, Reisebüros und Technologieanbieter wie Sabre dar. Das erste Feedback unserer Reisebürokunden und Veranstalterpartner während der Usability-Testphase war sehr positiv und wir spüren eine starke Nachfrage nach diesem neuen Technologieansatz.“

„Die letzten Monate waren sowohl herausfordernd als auch bereichernd", sagte Manuel Saballus, Chief of Staff & VP Business Development & Strategy, Peakwork. „Wir sind überzeugt, dass Sabre Vacations in der Branche einschlagen wird. Die Lösung wurde entwickelt, um sowohl Reisebüros als auch Anbietern Vorteile zu bieten und Urlaubsreisenden ein reibungsloses, individuelleres Erlebnis zu bieten.“ (red)