Öger Tours: Oman neu im Programm

Zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten im „Land des Weihrauchs“ gehören Wanderungen auf dem höchsten Berg des Landes, dem Jebel Shams, die Besichtigung der Städte Nizwa und Muscat, Wüstensafaris, der Besuch des Wahiba Sands oder der Stadt Salalah mit den Weihrauch-Souks.

46 Hotels, mit oder ohne Flug buchbar

Das Hotelprogramm für das Sultanat enthält 46 Hotels, vorwiegend im 4- und 5-Sterne-Bereich. Buchbar sind zentral gelegenen City-Hotels in Muscat, zum Beispiel das 4-Sterne-Intercity Hotel Muscat, ebenso wie luxuriöse Strandhotels in Salalah, wie beispielsweise das 5-Sterne Al Bustan Palace Ritz Carlton Hotel. Als besonderer Hoteltipp bei Öger Tours gilt das in den Bergen gelegene Luxus-Resorts 5-Sterne-Anantara Al Jabal Al Akhdar Resort. Die beiden Zielflughäfen Muscat und Salalah bedient der Spezialist mit Flügen renommierter Linienfluggesellschaften wie unter anderem Lufthansa, Oman Air, Qatar Airways, Etihad Airways und Turkish Airlines. Alle Hotels sind bei Bedarf auch individuell, ohne Flug buchbar.