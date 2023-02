Sunny Cars baut Partnerschaft mit Berge & Meer aus

Durch die Partnerschaft bietet der Veranstalter KundInnen neu eine Vielzahl flexibler Mietwagen-Rundreisen an, bei denen sich die einzelnen Reisebestandteile nach eigenen Wünschen zusammenstellen können. So können sie die Route nach ihren eigenen Vorstellungen mitgestalten, die Hotels bestimmen und das passende Ferienauto auswählen. Das Angebot reicht dabei von Costa Rica über Norwegen, die Provence und Südafrika bis zum Westen der USA.

Für Berge & Meer-Geschäftsführer Marcel Mayer ist das neue Produkt eine ideale Ergänzung: „So sprechen wir bestehende und neue KundInnen an, für die Rundreisen in der Gruppe nicht in Frage kommen, die ihren Erlebnisurlaub aber auch nicht ganz alleine planen möchten.“

Neue Angebote mit hoher Flexibilität

Im Gegensatz zur klassischen Mietwagen-Rundreise mit fixem Anreisetermin, festem Programm und vorgegebenen Hotels lässt sich das neue Produkt ausschließlich online über eine technische Lösung des Schweizer Travel-IT-Unternehmens Nezasa buchen.

„Rundreisen mit dem Mietwagen ermöglichen eine hohe Flexibilität bei der Ausgestaltung der Route“, sagt Thorsten Lehmann, Geschäftsführender Gesellschafter von Sunny Cars. Ein Trend, der sich schon länger abzeichnet. Frei nach dem Motto: Die Welt auf die eigene Tour entdecken, aber dabei nicht auf die Vorteile einer organisierten Pauschalreise verzichten.

„Wir freuen uns sehr, Berge & Meer beim Ausbau seines Rundreisen-Portfolios mit unserer langjährigen Expertise zu unterstützen und unser hohes Qualitätsbewusstsein mit einzubringen“, so Lehmann abschließend.

Preisbeispiele: Eine 13-tägige Südafrika-Rundreise über die Garden Route ist bereits ab 520 EUR pro Person buchbar, neun Tage im Westen der USA ab 960 EUR pro Person. Das 14-tägige Dschungel-Abenteuer in Costa Rica gibt es ab 1.170 EUR pro Person. Flüge sind optional zubuchbar.

Weitere Informationen unter: www.berge-meer.de/kategorie (red)