ITB-Kongressprogramm 2023 ab sofort online

Auf dem ITB Berlin Kongress liefern BranchenkennerInnen vom 7. bis 9. März Antworten auf die Fragen, was die Tourismusbranche heute und morgen bewegt, und wie der Transformationsprozess hin zu einer nachhaltigen und erfolgreichen Zukunft gestaltet werden kann.

In vielfältigen Thementracks auf insgesamt vier Convention-Bühnen in den Hallen 7.1a und 7.1b sowie in den Hallen 6.1 und 3.1 teilen die ExpertInnen ihr Fachwissen zu aktuellen Aufgaben und Herausforderungen der Tourismusindustrie. Co-Host der ITB Berlin Convention 2023 ist die World Tourism Cities Foundation (WTCF). Der Kongressbesuch ist im Aussteller-, Fachbesucher- und Presseticket für die ITB Berlin enthalten.

Ausgewählte Sessions werden auf der begleitenden Plattform ITBxplore - Link dazu HIER - gestreamed. Für alldiejenigen, die ausschließlich virtuell an der Messe teilnehmen, gibt es das Fully-Digital-Ticket für alle drei Tage.

Alle Details zum Kongressprogramm unter: www.itb.com/de/besuchen/itb-kongress/itb-kongressprogramm/ (red)