SunExpress: Neue Flugverbindung ab Wien

Mit einer wöchentlichen Flugrotation am Donnerstag wird mit dem Sommerflugplan neu die Destination Diyabakir direkt ab Wien angeflogen. Insgesamt bietet die Fluggesellschaft Reisenden in der Sommersaison - die mit 26. März startet - bis zu 24-wöchentliche Flüge ab Wien an. Antalya wird dabei bis zu 18 mal wöchentlich; Izmir mit täglichen Verbindungen bedient. Darüber hinaus fliegt der Urlaubsspezialist ab Wien direkt nach Ankara, Kayseri und Samsun.

Peter Glade, Commercial Director von SunExpress, gibt einen positiven Ausblick auf die kommende Saison und sagt: "Wir freuen uns auch in diesem Jahr, unseren Passagieren in Österreich ein vielfältiges Flugangebot bieten zu können. Wir nehmen neue Verbindungen auf, und ermöglichen reiselustigen Gästen, das Land mit all seinen Vorzügen kennen zu lernen. Die unzähligen Freizeitmöglichkeiten, die ausgezeichnete Küche des Landes, die faszinierende Kultur und die warmen Temperaturen sind sicherlich nur einige davon."

Weitere Informationen unter: www.sunexpress.com (red)