Kneissl-Touristik stellt Oster-Hits vor

Der österreichische Veranstalter, Kneissl Touristik, bietet Kunden auch rund um Ostern ein vielfältiges Programm an geführten Rundreisen.

Hier die Frühlings-Hitliste der Kneissl-Experten:

Ostern in Israel

Die klassische acht-tägige Israel-Reise in der Karwoche/Ostern legt den Schwerpunkt auf die Hotspots, die einfach dazugehören: Jerusalem, Nazareth, See Genezareth, Qumran, die Felsenfestung Masada, ein kurzes Bad im Toten Meer, Bethlehem... dazu Ausflüge zur Ausgrabungsstätte Zippori, in die Kreuzritterstadt Akko und nach Kana, dem biblischen Ort der Weinverwandlung sowie das Angebot die Osternacht in Jerusalem zu feiern. Nicht nur für Christen sind diese Tage in Jerusalem speziell, mit 5. April beginnen auch die Feierlichkeiten zum Pessachfest. Begleitet wird die geführte Gruppe dabei von Reiseleiter David Katzal. Weitere Details zur Reise: 3. bis 10. April 2023 - Flug ab Wien, Bundesländeranbindung, Bus, 4-Sterne-Hotels mit HP, Eintritte & Reiseleitung inklusive.

Oman zu Ostern

Oman, das Land Sindbads, ist vor allem eines: kontrastreich. So bietet es Reisenden Bergmassive mit engen Wadis, saftig-grüne Oasen aber natürlich auch die endlosen Sandstrände. Kontrastreich ist nicht nur das landschaftliche Erscheinungsbild: Luxus, Kunst, moderne Architektur existieren neben der traditionellen Lehmarchitektur alter Burgen. Und all das wird Kunden auch auf der Oman Rundreise geboten: So steht ein Besuch des Louvre Abu Dhabi beispielsweise genauso auf dem Programm wie der von traditionellen Lehmhäusern im alten Dorf al-Hamra. Begleitet wird die Gruppe dabei von Reiseleiter Enrico Gabriel. Weitere Details zur Reise: 1. bis 10. April 2023, Flug ab Wien und München, Bus, Kleinbus, Geländefahrzeuge, 3 und 4-Sterne-Hotels sowie 1 Nacht im Wüsten-Camp/meist HP, Eintritte & Reiseleitung inklusive.

Wandern auf Mallorca

Der Reisetipp für Aktive und Wanderfreudige, die auch die Kulturaugen offen haben ist die Reise "Mallorca mit Wanderungen". Denn die imposante Bergwelt Mallorcas mit idyllisch gelegenen, pittoresken Dörfern sowie malerische Küstenabschnitte mit beschaulichen Buchten wollen erwandert werden. Bei einem Besuch der Kartause Valldemossa sowie der bezaubernden Inselhauptstadt Palma werfen die Teilnehmenden aber natürlich auch einen Blick auf die kulturelle Seite der Insel. Begleitet wird die Gruppe dabei von Reiseleitung Xavi Gimenez Valls. Weitere Details zur Reise: 1. bis 8. April 2023, Flug ab Wien, AIRail ab Linz und Salzburg, Bus, Kleinbus, 4-Sterne-Hotel mit HP, Eintritte & Reiseleitung inklusive.

Andalusien im Frühling

Auf dieser Kneissl-StudienErlebnisReise erleben die Teilnehmer den tiefen Süden Spaniens als Brücke zwischen Orient und Okzident. "Man steht staunend in der Alhambra, aber auch in der barocken Wunderwelt der Cartuja von Granada, verzaubernd sind verzaubernd sind die Mezquita von Córdoba und die berühmten Patios der Stadt! Im gelebten Alltag und bei den Festen eröffnet sich die andalusische Lebensart ganz unverfälscht – in der Karwoche bei der traditionellen Semana-Santa-Prozession in Sevilla", beschreibt Kneissl Touristik die StudienElebnisReise. Weitere Details zur Reise: 2. bis 9. April 2023, Flug ab Wien und Bundesländeranbindung, Bus, meist 4-Sterne-Hotels, tw. HP, Eintritte & Reiseleitung Adrian Vonwiller (1. Gruppe) oder Josef Gappmaier (2. Gruppe) inklusive.

