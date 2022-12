Familienurlaub in Katar

Inmitten des goldenen Wüstensandes und der ruhigen Gewässer des Arabischen Golfs bietet Katar für jeden Geschmack, jedes Budget und jedes Alter unzählige Möglichkeiten für einen Familienurlaub: aufregende Wasser- und Freizeitparks aber auch Kultur- und Naturerlebnisse erwarten die Besucher.

Themen- & Freizeitparks

Doha, die Hauptstadt von Katar, hält einige der besten Themenparks der Region bereit: In der Angry Birds World können die Kleinen ihre Idole „treffen“, während sie die zahlreichen Fahrgeschäfte mit den berühmten Figuren entdecken. Der Park bietet zudem adrenalingeladene Fahrvergnügen für Erwachsene, darunter die Super Slingshot.

Im Desert Falls Water & Adventure Park, der sich im Hilton Salwa Beach Resort & Villas befindet, bieten 18 Attraktionen mit 56 Wasserbahnen und Rutschen nicht nur Fahrspaß sondern auch Abkühlung. Darüber hinaus stehen hier auch eine Go-Kart-Bahn, eine Lasertag-Arena, ein Quest Virtual-Reality- Erlebnisse sowie eine Indoor-Achterbahn für Besucher bereit.

Angehende Akrobaten können sich im Bounce Freestyle-Spielplatz in der Tawar Mall so richtig austoben und auf mehr als 80 miteinander verbundenen Trampolinen der Schwerkraft trotzen.

Ein Extra-Tipp: Wer Katar bis zum 29. April 2023 besucht und ein wenig Winterzauber genießen möchten, sollte die saisonale Attraktion Lusail Winter Wonderland mit in die Planung aufnehmen.

Strandurlaub und Familienresorts

Auch Katars Strände bieten Familien einiges an Unterhaltung und können dank der warmen klimatischen Bedingungen des Landes ganzjährig besucht werden. In Doha finden sich beispielsweise in der West Bay drei neue Strandabschnitte: Sie bieten Besuchern nicht nur einen tollen Blick auf die wunderschöne Küste Katars, sondern auch vielfältige Wassersport-Angebote, Volleyball- & Kinderspielplätze sowie Sonnenliegen für die anschließende Entspannung .

Zu den Familienresorts gehört beispielsweise das Banana Island Resort Doha by Anantara mit einem Kinderclub, in dem sich der Nachwuchs amüsieren kann, während die Eltern entspannen, sowie das Ritz-Carlton Sharq Village, Doha das ebenfalls über spezielle Kinderbereiche im gesamten Hotel verfügt.

Kultur für jedes Alter

Die meisten Museen des Landes bieten interaktive und unterhaltsame Events, bei denen die Kleinen spielerisch lernen können. Das National Museum of Qatar organisiert spezielle Aktivitäten für Kinder und eröffnete erst kürzlich die Dadu Gardens, eine Besonderheit des Dadu, dem Children's Museum of Qatar. Das gesamte Kindermuseum soll im Jahr 2024 öffnen.

Wer sich für den Himmel und die Sterne interessiert, dem bietet das Al Thuraya Planetarium im Katara Cultural Village ein spannendes Angebot an astronomischen Attraktionen, und im Museum of Illusions gibt es ebenfalls jede Menge Spaß für die ganze Familie.

Grüne Oasen in der Wüste

Die Hauptstadt Doha bietet Besuchern neben den zahlreichen Unterhaltungsmöglichkeiten auch eine Vielzahl an Grünanlagen, die sich beispielsweise für einen Familienspaziergang eignen. Nahe der Corniche-Promenade liegt der MIA Park mit Kinderspielplätzen, zahlreichen Cafés und Kiosken. Oder unmittelbar neben dem Katara Cultural Village sind die Katara Hills gelegen. Einer der schönsten Parks des Landes, der auch gerne als „grüne Lunge“ der Stadt bezeichnet wird. (red)