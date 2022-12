Etihad Airways erhält Nachhaltigkeitsauszeichnungen

Mariam Al Qubaisi, Head of Sustainability & Business Excellence, Etihad Airways, sagt: "2022 war für uns ein wichtiges Jahr mit vielen Meilensteinen und Erfolgen, auf die wir stolz sind. Diese beiden Auszeichnungen von CAPA Aviation und Business Traveler USA sind die Krönung eines Jahres, in dem wir von Airline Ratings zur Environmental Airline of the Year 2022 ernannt wurden. Wir gehen in das Jahr 2023 mit der Verpflichtung, weiterhin mit unseren Partnern zusammenzuarbeiten, um die Branche bei der Mission zu unterstützen, bis zum Jahr 2050 einen Netto-Nullverbrauch zu erreichen."

Das CAPA/Envest Airline Sustainability Rating System bewertet und stuft die Nachhaltigkeitsleistung jeder Fluggesellschaft im Vergleich zu anderen Fluggesellschaften ein. Zu den wichtigsten Nachhaltigkeitsinitiativen von Etihad gehören das Greenliner-Programm, bei dem die Boeing 787 Dreamliner der Fluggesellschaft als fliegende Testflugzeuge eingesetzt werden, und das Anfang dieses Jahres gestartete Programm Sustainable50 A350-1000, das sich auf Airbus und Rolls Royce konzentriert. Gleichzeitig arbeitet Etihad mit einer Reihe von Organisationen zusammen, um CO2-Emissionen zu reduzieren, zuletzt mit World Energy und SATAVIA, um das "Book and Claim"-System für Offsets zu verwirklichen.

Darüber hinaus hat die Fluggesellschaft vor kurzem das Etihad-Mangrovenwald-Projekt ins Leben gerufen, welches in den Ländern, in denen die Fluggesellschaft tätig ist, kohlenstoffabsorbierende Wälder anlegt, angefangen mit einem Mangrovenwald in der Heimat der Fluggesellschaft, Abu Dhabi. (red)