TUI LIVE erleben-Tour auf den Malediven

Mit Austrian Airlines ging es am 19. Oktober von Wien direkt in die Hauptstadt der Malediven, nach Malé. Von dort reisten die Agents weiter auf die Privatinsel Kedhigandu und checkten im Fünf-Sterne Hotel RIU Palace Maledivas ein. Nach einer Hotelbesichtigungstour am nächsten Tag erforschten die Agents bei einem Schnorchelausflug am Nachmittag die faszinierende Unterwasserwelt der Malediven mit ihrer exotischen Tier- und Pflanzenwelt. Am nächsten Tag checkten die Reiseprofis für zwei Nächte im luxuriösen Fünf-Sterne Club Robinson Noonu ein.

Höhepunkte des FAM-Trips

Absolute Highlights dieser TUI LIVE erleben-Tour waren der Robinson Workshop am Palmenstrand sowie die Führung hinter die Kulissen des Robinson Noonu, bei der die Agents die gesamte Clubversorgung näher kennenlernen konnten und viele Inputs zum Thema Nachhaltigkeit vom Clubmanager Adam Szkopp erhielten. Nach der Führung ging es abends für die Reiseprofis in das Spezialitätenrestaurant Teppanyaki mit Live-Cooking und kulinarischen Köstlichkeiten. Außerdem fand am 24. Oktober im Robinson Noonu eine Robinson & TUI on Air Live-Schaltung von der Sundowner Bar des Clubs mit Silvana Redo, Robinson Regional Manager Sales & Marketing Austria, statt. Dabei wurde den Reiseprofis die Neuheiten bei Robinson und Wissenswertes rund um die Fernstrecken-Clubs präsentiert.

Bevor es mit Austrian Airlines am 27. Oktober früh morgens wieder zurück nach Wien ging, ließen die Reiseprofis am Vorabend die beeindruckenden Erlebnisse der letzten Tage bei einem gemeinsamen Abendessen im exklusiven Nonna Restaurant des Fünf-Sterne Hotels Kagi Maldives Spa Island Revue passieren. (red)