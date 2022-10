Neuer Wellnesskatalog von Mondial

„Bei der Wahl des perfekten Wellnesshotels geht es zum einen darum das richtige Haus zu finden, aber mindestens genauso wichtig ist es, zu wissen, welche Thermen für welche Indikationen wohltuend wirken. Wir bei Mondial Reisen sind Wellbeing-Profis und kennen unsere Häuser und deren Vorzüge. Diese Partnerschaften pflegen wir aufmerksam, denn nur so erhalten wir besten Konditionen, die wir in unruhigen Zeiten wie diesen sehr gerne an unsere KundInnen weitergeben“, sagt Mondial Geschäftsführer Mag. Gregor Kadanka.

Suche nach Wellness-Themen

Gezielt das richtige Haus zu finden ist wichtig und spart wertvolle Zeit – deshalb sind im aktuellen Mondial Wellness & Gesundheit-Katalog alle Hotels auch nach Themen kategorisiert: Hunde, Golf, Kinder, Romantik, Ayurveda, Yoga und vieles mehr. Alle in Kombination mit speziellen Wellbeing-Angeboten und entsprechender Ausstattung.

Wellness bei den Nachbarn und Frühbucher-Goodies

In Ungarn sprudelt das Thermalwasser aus nahezu 1500 Quellen und in Slowenien und Tschechien warten herrliche Bäder in wunderbarem Naturambiente auf reisefreudige Wellness-FreundInnen. Perfekt also für einen Kurzurlaub über die Landesgrenzen hinaus.

Aufgrund der langjährigen guten Partnerschaft warten in vielen Häusern tolle Goodies - wie etwa zum Beispiel Rabatte auf Anwendungen, Überraschungen am Zimmer - sowie schöne Rabatte (7=6 Nächte, Frühbucherboni, u.v.m.) auf Mondial-KundInnen. (red)