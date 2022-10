Schauinsland: Sommerkataloge 2023

Mit Wortspielen, die sich aus verschiedenen Zielgebieten zusammensetzen, zeigen die Duisburger, wie groß die Auswahl auch bei der Pauschalreise sein kann. Ihre Kataloge KREKODOS (Griechenland), MEXIDIVEN (Fernreisen), ÄGYNESIEN (Ägypten/Tunesien), FUERTANARIA (Kanaren) und KATTAGASKAR (Familienurlaub) sind bereits an die Reisebüros verschickt. Die Kataloge BULGARVE (Sonnenziele), TÜRGÄIS (Türkei), MALLIZA (Balearen) und der HIGH CLASS-Katalog erscheinen in Kürze.

Das Angebot an verschiedenen Zielgebieten ist so groß wie die Vorfreude auf den Urlaub. Das zeigt sich schon in den Wortspielen auf den Titelseiten der neuen Sommerkataloge von schauinsland-reisen. „Manch einer hat bei der großen Auswahl Schwierigkeiten, eine Wahl zu treffen. Mit unseren insgesamt neun vielfältigen Katalogen, die in diesen Tagen nach und nach in den Reisebüros eintreffen, gibt es die nötige Entscheidungshilfe“, verspricht schauinsland-reisen-Touristikchef Andreas Rüttgers. .

Bei der Zusammenstellung der Angebote für den kommenden Sommer hat schauinsland-reisen zwei Schwerpunkte gesetzt: Für gehobene Ansprüche wurde im Luxussektor das Angebot an Swim-Up-Zimmern oder an Suiten mit Privatpool erweitert. Damit reagieren die Duisburger auf den Trend, dass viele bereits in diesem Jahr höherwertige und weitläufigere Anlagen gebucht haben. Zum anderen gibt es für preisbewusste Kunden zahlreiche ausgewählte Angebote im gut bezahlbaren Bereich und in der gehobenen Mittelklasse.

Neue exklusive Angebote

Ganz neu im Portfolio der Duisburger ist das Higos Beach**** an der Costa Calma auf Fuerteventura. Das Hotel ist ab der Sommersaison ausschließlich über schauinsland-reisen buchbar und gehört künftig zur firmeneigenen R2-Kette des Duisburger Veranstalters. Die Anlage wird komplett renoviert und bekommt unter anderem modern und individuell gestaltete Appartements. In Bulgarien haben die Duisburger für ihre Gäste gleich mehrere Hotels neu im Angebot, beispielsweise das Adults-Only-Hotel Secrets Sunny Beach Resort & Spa***** und das benachbarte Dreams Sunny Beach Resort & Spa****, das vor allem bei Paaren und Familien beliebt ist. Die Hotels mit zahlreichen deutschsprachigen Stammgästen befinden sich in ruhiger Lage direkt am Sonnenstrand von Burgas und gehören künftig zur Hyatt-Kette.

Im kommenden Sommer baut schauinsland-reisen auch auf der portugiesischen Insel Madeira sein Hotelangebot weiter aus. Neu ist das Alto Lido**** in Funchal, das die Duisburger für ihre Gäste exklusiv anbieten. Das Hotel besticht zum Beispiel durch seine schöne Sonnenterrasse, die einen direkten Blick auf den Atlantik bietet. Mit vier verschiedenen Verpflegungstypen und sieben unterschiedlichen Zimmerkategorien gibt es dort für jeden das passende Angebot. Neben dem Alto Lido ist auch dessen beliebtes Schwesternhotel Baia Azul**** exklusiv bei schauinsland-reisen unter Vertrag.

Zu den am stärksten nachgefragten Zielgebieten wird im kommenden Jahr die Türkei zählen. In Side sind ab der Sommersaison mehrere beliebte Hotels exklusiv über schauinsland-reisen buchbar. Dazu gehören das Arcanus Side Resort***** und das neuerbaute Arcanus Trendline Resort*****. Das Trendline Resort öffnet erstmals im Sommer und bietet durch seine moderne Einrichtung eine besondere Lifestyle-Atmosphäre. Darüber hinaus sind in Side ab der kommenden Sommersaison das Alva Donna Beach Resort Comfort***** und das bei deutschsprachigen Gästen sehr beliebte Miramare Queen**** exklusiv über schauinsland-reisen buchbar.

Auch Kreuzfahrtfans finden das passende Angebot. Die Nilkreuzfahrt mit der MS Nile Excellence wird auch in der Sommersaison exklusiv über schauinsland-reisen buchbar sein. Das Pauschalangebot beinhaltet die drei beliebtesten Ausflüge entlang der Route und ist auf Wunsch mit einem Badeaufenthalt in Hurghada oder Marsa Alam kombinierbar.

Maximale Sicherheit und Frühbucherermäßigung

Um den Gästen bei der Buchung Sicherheit und Flexibilität zu bieten, setzt schauinsland-reisen außerdem weiterhin auf den in Pandemiezeiten eingeführten Flex2Relax-Tarif*. Kunden können damit den Traum vom nächsten Urlaub frühzeitig wahr werden lassen, denn die Tarifoption bietet ihnen größtmögliche Flexibilität.

Aufgrund der allgemein gestiegenen Kosten wird auch Urlaub in Zukunft teurer. Die Preiserhöhungen werden sich in etwa auf dem Niveau der Inflation bewegen“, so Rüttgers. Einige Zielgebiete entwickeln sich jedoch preislich günstiger als der Durchschnitt. Für Tunesien und die Vereinigten Arabischen Emirate ist beispielsweise von einer Preissteigerung in Höhe von nur drei bis dreieinhalb Prozent auszugehen. Auf dem spanischen Festland und den Malediven fällt die Steigerung mit fünf bis sieben Prozent ebenfalls vergleichsweise gering aus. Wer die Hotelrabatte mit weiteren Angeboten, wie beispielsweise Super-Sparzimmer, Langzeitaufenthalt, Zimmer- oder Verpflegungsupgrade, kombiniert, kann in der Spitze bis zu 40 Prozent sparen. Wer sich nicht auf ein bestimmtes Hotel oder einen bestimmten Reisezeitraum festgelegt hat, kann ebenfalls Geld sparen. (red)

„Wir raten auf jeden Fall allen dazu, früh zu buchen“, bis zum 31. Januar und teilweise auch bis Ende März profitieren unsere Gäste von attraktiven Frühbucherermäßigungen“, erklärt Rüttgers.

*Das Hinzubuchen der Flex2Relax-Tarifoption ist nur am Buchungstag möglich und kostet 29,- EUR p. P. (Kinder kostenfrei). Damit können Kunden bis 22 Tage vor Abreise ohne Angabe von Gründen kostenlos umbuchen oder stornieren. Der gezahlte Reisepreis sowie ggf. gebuchte Versicherungsprämien werden dann innerhalb von sieben Tagen erstattet.