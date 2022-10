Verkehrsbüro: Neue Reisen mit Hund-Plattform „Tribello“ geht an den Start

Tribello (www.tribello.dog) – der Name setzt sich übrigens aus Trip und Bello zusammen – bietet spezielle Reiseinspirationen mit ausgewählten Hotels, Ausflugstipps und Wanderempfehlungen für vierbeinige Lieblinge und ihre BesitzerInnen. Die persönlichen Dogstories der NutzerInnen und der Austausch über „echte Erlebnisse“ stehen als wichtigstes und inspirierendes Community-Element im Mittelpunkt.

„Im Verkehrsbüro dreht sich seit über 100 Jahren alles um das Thema Reisen und darum, nachhaltige Erlebnisse bieten zu können. Die Bedürfnisse der Reisenden verändern sich ständig, dem wollen wir als Österreichs führender Reiseveranstalter und Anbieter gerecht werden. Die Nachfrage nach Reisen mit Hund ist in den letzten Jahren stetig gestiegen, sodass wir uns entschlossen haben, den Vierbeinern und ihren BesitzerInnen eine eigene Plattform mit Ideen dafür zur Verfügung zu stellen“, so Helga Freund, Geschäftsführung Eurotours und Vorstandsmitglied Verkehrsbüro. Im Fokus stehen hundefreundliche Urlaubsideen, die bei den Vierbeinern und vor allem bei ihren BesitzerInnen für entspannten Urlaub sorgen.

Hundewissen für den gesamten DACH-Raum

Ob als treuer Familienhund und Spielgefährte, Polizei-, Rettungs- oder Assistenzhund: Hunde bereichern unser Leben und sind stets an unserer Seite. Da liege es natürlich nahe, dass sie als Familienmitglieder auch auf Reisen und im Urlaub zunehmend mit dabei sind. Hundefreundliche und für Hunde wirklich geeignete Unterkünfte und Destinationen zu finden, sei jedoch gar nicht so einfach.

„Was nützt das hundefreundlichste Hotel, wenn vor der Tür am Badestrand Hundeverbot herrscht? Hier kommt unsere Tribello-Community ins Spiel. 100% hundefreundlich und voller wertvoller Tipps rund ums Thema Reisen mit Hund“, erläutert Freund.

In den vergangenen Monaten habe das Tribello-Team intensiv an der Plattform, die als mobil optimierte Website verfügbar ist, gearbeitet. Beim Aufbau hätten sich die KollegInnen für die optimale User Experience an klassischen Social Media Plattformen wie Instagram und Pinterest orientiert. Dank User Generated Content gebe es bereits eine eingeschworene Community, die sich gegenseitig mit Tipps unterstützt. „Tribello.dog hat schon nach kürzester Zeit über 15.000 Besuche verzeichnet. Wir freuen uns sehr über das Interesse der Hundefreund:innen, die übrigens nicht nur aus Österreich stammen. Wir haben User aus dem gesamten DACH-Raum“, so Freund.

Erfolgreicher Launch mit eigener Kampagne

Nach einer ersten Testphase im Frühjahr ist Tribello nun seit wenigen Wochen für alle User zugänglich. Begleitet wurde der Livegang mit der Launchkampagne „Urlaub mit WAU“, die gemeinsam mit der Münchner Agentur State of Glow entwickelt wurde. Zum Start wurden 12 Reisen mit Hund und zehn Überraschungsboxen von Tribello-Kooperationspartner Schecker (www.schecker.de) mit allem, was das Hundeherz höher schlagen lässt, verlost. Aktuell sind die ersten GewinnerInnen der Urlaube schon unterwegs und teilen ihre Dogstories auf Instagram und auch auf der tribello.dog Seite.

Community profitiert von Austausch und ExpertInnenwissen

Neben zahlreichen Dogstories, Erfahrungsberichten, Ausflugstipps sowie hundefreundlichen Wanderungen und Hotelempfehlungen gibt es die Möglichkeit, eine persönliche Merkliste anzulegen, einen separaten Bereich für hundefreundliche Unterkünfte sowie die besten Reisetipps aus der Tribello-Redaktion. Geplant ist in Zukunft auch ein 14-tägiger Newsletter.

„Bei den passenden Hotelempfehlungen und Wissenswertem rund ums Reisen kommen dann unsere KollegInnen mit ihrer Expertise ins Spiel und stehen beratend zur Seite. Das länderübergreifende Tribello-Team besteht ausschließlich aus HundebesitzerInnen und auch TrainerInnen – sie wissen am besten, worauf es bei einem Urlaub mit den Vierbeinern ankommt und betreuen die Plattform nicht nur professionell, sondern auch authentisch und mit viel Einsatz“, fasst Freund zusammen.

Für die kommenden Monate seien einige neue Aktionen geplant, das Angebot an Reisen soll bis Jahresende auf knapp 60 buchbare Produkte in verschiedenen Destinationen aufgestockt werden, heißt es in der Presseaussendung. (red)