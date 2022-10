TUI Hautnah-Veranstaltung im "Restaurant Boeing B-727" in Graz

in luftigen Höhen teil.

Insgesamt 24 Agents nahmen Ende September am außergewöhnlichen TUI Informationsabend in luftigen Höhen teil.

Am 22. September veranstaltete Thomas Müller, TUI Österreich Verkaufsleitung Süd, einen außergewöhnlichen TUI Hautnah Informationsabend im Restaurant Boeing B-727 im Novapark in Graz.

In einem stillgelegten Original-Flugzeug in 22 Meter Höhe inmitten von Graz begaben sich 24 Agents auf eine kulinarische Weltreise, während Thomas Müller die aktuellen News aus der TUI-Welt präsentierte. Beim netten Beisammensitzen in gemütlichen VIP-Flugsitzen konnten sich die Agents austauschen und das Flair des weltweit einzigartigen à la Carte Flieger-Restaurants genießen. (red)