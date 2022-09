Neuer Ameropa "UrlaubsTräume"-Magalog für den Herbst

Ameropa präsentiert auf insgesamt 60 Seiten sein neues Herbstprogramm: Ob Urlaub in den Bergen, am Meer, in einer Weinregion oder im Wellnesshotel - im neuen Magalog gibt der Bad Homburger Reiseveranstalter UrlauberInnen eine Vielzahl an Inspirationen für Genuss- und Wellnessreisen. Das 2021 eingeführte Konzept „Magalog“ bleibt dabei bestehen, neu ist die Aufteilung: Statt wie bisher nach Themen gliedert sich der kommende Magalog nämlich nach Regionen. In jeder Region finden Reisende nun die passenden Hotels sowie Pakete und Inspiration für spannende Aktivitäten vor Ort.

Zeitgleich mit den „UrlaubsTräumen“ erscheint der Prospekt „Top-Angebote November 2022 – Februar 2023“.

Nähere Informationen: Der Magalog „UrlaubsTräume“ sowie die Top-Angebote stehen ab sofort online HIER zur Verfügung. Ergänzende Informationen finden Agents im Ameropa-Infonet (red)