Wizz Air stationiert fünftes Flugzeug in Wien

Wizz Air kündigt heute die Stationierung eines fünften Flugzeuges an der Basis Wien und damit drei neue Strecken sowie zahlreiche Frequenzerhöhungen für den österreichischen Markt an.

Bei der Pressekonferenz in Wien sagte Robert Carey, President von Wizz Air: „Wir freuen uns sehr, heute die Stationierung einer fünften Maschine an der Basis Wien bekannt zu geben. Nach einem starken Reisesommer werden wir unseren Passagieren auch im Herbst mit vielen neuen Routen, wie beispielsweise Madeira, Riad und Jeddah günstige Reisen zu einzigartigen Destinationen ermöglichen. Wir erweitern unser Streckennetzwerk auch in Zukunft kontinuierlich und arbeiten bereits an einem umfangreichen Winterflugplan.“

Aufstockung der Wizz Air-Basis in Wien

Derzeit bietet Wizz Air Reisenden von der Basis Wien 37 Destinationen in 24 Ländern, darunter beliebte Destinationen wie Reykjavik, Zakynthos und Rom, an. Mit der heutigen Ankündigung der Aufnahme von Madeira (Portugal), Riad und Jeddah (Saudi Arabien) in den Flugplan werden in Zukunft 40 Destinationen in 25 Ländern ab Österreich bedient. Die neuen Destinationen werden ab Dezember 2022 angeflogen. Flugtickets für Portugal sind ab sofort buchbar.

Vorstandsdirektor der Flughafen Wien AG Julian Jäger betonte: „Die Aufstockung der Wizz Air-Basis in Wien ist starkes Zeichen für den Flughafen-Standort und wird den Passagieren künftig noch mehr Auswahl an Reisezielen bieten. Die starke Sommersaison hat gezeigt, dass die Entwicklung am Flughafen Wien sehr positiv ist. Diesen Schwung wollen wir gemeinsam mit Wizz Air in den Herbst und Winter mitnehmen.“

Die neuen Destinationen ab Wien

Madeira: ab 3. Dezember 2022 - Flugtag: Sonntag (ersten beiden Wochen Samstag)

ab 3. Dezember 2022 - Flugtag: Jeddah: ab 13. Dezember 2022 - Flugtage: Dienstag & Samstag

ab 13. Dezember 2022 - Flugtage: Riad: ab 15. Dezember 2022 - Flugtage: Donnertag & Samstag

Frequenzerhöhungen ab Wien

London Gatwick 12x > 14x

Barcelona 5x > 7x

Abu Dhabi 3x > 4x

Dubai 0x > 3x

Teneriffa 2x > 3x

Eriwan 2x > 3x

Niš 2x > 3x

Podgorica 2x > 3x

(red)